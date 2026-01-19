SANČEZ PROGLASIO TRODNEVNU ŽALOSTI POSLE NESREĆE U KORDOBI: "Doći ćemo do pune istine, čim se utvrde okolnosti"

PREDSEDNIK Vlade Španije Pedro Sančez izjavio je danas na mestu železničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 39 ljudi, da će u zemlji biti proglašena trodnevna žalost, počevši od ponoći, i poručio da će vlasti "doći do pune istine" o uzrocima tragedije.

Foto: Profimedia

Sančez je naglasio da će vlada, čim se utvrde okolnosti nesreće, o tome sa potpunom transparentnošću obavestiti javnost, piše španski Pais.

On je, u zajedničkom obraćanju sa predsednikom vlade španske autonomne zajednice Andaluzije Huanom Manuelom Morenom, pozvao na "jedinstvo u bolu i jedinstvo u odgovoru", istakavši da je država od prvog trenutka reagovala jedinstveno, koordinisano i odgovorno.

- Ovo je dan bola za celu Španiju. Naše misli su uz žrtve i njihove porodice, kojima upućujemo solidarnost i saučešće, kao i želje za brzim oporavkom povređenih - rekao je Sančez.

Premijer Španije je pozvao građane da se oslanjaju isključivo na zvanične izvore informacija, upozorivši da dezinformacije dodatno šire uznemirenost i bol.

Prema pisanju medija, španski kralj Filip i kraljica Leticija posetiće u utorak Kordobu.

Civilna garda Španije otvorila je kancelarije za prikupljanje DNK uzoraka radi ubrzanja identifikacije stradalih u Madridu, Sevilji, Kordobi, Uelvi i Malagi.

U iskakanju iz šina brzog voza u koje se dogodilo u nedelju posle podne, poginulo je najmanje 39 osoba, dok je više od 100 povređeno.

U bolnicama se i dalje nalazi 43 povređenih, od kojih je 12 smešteno na jedinicama intenzivne nege, uključujući 11 odraslih i jedno dete.

(Tanjug)

