SANČEZ PROGLASIO TRODNEVNU ŽALOSTI POSLE NESREĆE U KORDOBI: "Doći ćemo do pune istine, čim se utvrde okolnosti"
PREDSEDNIK Vlade Španije Pedro Sančez izjavio je danas na mestu železničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 39 ljudi, da će u zemlji biti proglašena trodnevna žalost, počevši od ponoći, i poručio da će vlasti "doći do pune istine" o uzrocima tragedije.
Sančez je naglasio da će vlada, čim se utvrde okolnosti nesreće, o tome sa potpunom transparentnošću obavestiti javnost, piše španski Pais.
On je, u zajedničkom obraćanju sa predsednikom vlade španske autonomne zajednice Andaluzije Huanom Manuelom Morenom, pozvao na "jedinstvo u bolu i jedinstvo u odgovoru", istakavši da je država od prvog trenutka reagovala jedinstveno, koordinisano i odgovorno.
- Ovo je dan bola za celu Španiju. Naše misli su uz žrtve i njihove porodice, kojima upućujemo solidarnost i saučešće, kao i želje za brzim oporavkom povređenih - rekao je Sančez.
Premijer Španije je pozvao građane da se oslanjaju isključivo na zvanične izvore informacija, upozorivši da dezinformacije dodatno šire uznemirenost i bol.
Prema pisanju medija, španski kralj Filip i kraljica Leticija posetiće u utorak Kordobu.
Civilna garda Španije otvorila je kancelarije za prikupljanje DNK uzoraka radi ubrzanja identifikacije stradalih u Madridu, Sevilji, Kordobi, Uelvi i Malagi.
U iskakanju iz šina brzog voza u koje se dogodilo u nedelju posle podne, poginulo je najmanje 39 osoba, dok je više od 100 povređeno.
U bolnicama se i dalje nalazi 43 povređenih, od kojih je 12 smešteno na jedinicama intenzivne nege, uključujući 11 odraslih i jedno dete.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
Na renoviranoj pruzi od 700 miliona evra u Španiji, stradalo najmanje 39 osoba
19. 01. 2026. u 13:25
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)