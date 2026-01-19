LUVR I DANAS ZATVOREN ZA POSETIOCE: Zaposleni jednoglasno odlučili da se štrajk nastavi
MUZEJ Luvr je i danas je zatvoren za posetioce zbog štrajka zaposlenih koji traže poboljšanje uslova rada, prenosi televizija BFM.
Zaposleni su ranije danas održali skupštinu na kojoj je jednoglasno odlučeno da se štrajk nastavi. Još nije poznato da li će muzej biti otvoren u toku dana, kao što je bilo u tri prethodna navrata.
- Videćemo da li će uspeti da otvore kasnije danas, ni oni zapravo nemaju interesovanja za to. Svaki put kada pokušaju da probiju štrajk, to oživljava pokret - rekao je neimenovani izvor iz sindikata.
Štrajk je isprva održan 15. decembra, a nakon toga je najposećeniji svetski muzej u više navrata otvarao muzej makar delimično za posetioce, ograničavajući ih na rutu ''remek-dela'' koja uključuje Monu Lizu i Milosku Veneru.
Zaposleni u muzeju pokrenuli su štrajkove jer traže bolje uslove rada.
Kako se navodi, osim povećanja plata, sindikati traže i otkazivanje povećanja cena za strane posetioce, iz zemalja koje nisu u EU, a žale se i na manjak zaposlenih, posebno u obezbeđenju galerije, i osuđuju propadanje zgrade, što je sve došlo do izražaja tokom pljačke muzeja 19 oktobra.
(Tanjug)
