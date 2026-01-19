LUVR I DANAS ZATVOREN ZA POSETIOCE: Zaposleni jednoglasno odlučili da se štrajk nastavi

MUZEJ Luvr je i danas je zatvoren za posetioce zbog štrajka zaposlenih koji traže poboljšanje uslova rada, prenosi televizija BFM.

Foto Vikipedija/C2RMF

Zaposleni su ranije danas održali skupštinu na kojoj je jednoglasno odlučeno da se štrajk nastavi. Još nije poznato da li će muzej biti otvoren u toku dana, kao što je bilo u tri prethodna navrata.

- Videćemo da li će uspeti da otvore kasnije danas, ni oni zapravo nemaju interesovanja za to. Svaki put kada pokušaju da probiju štrajk, to oživljava pokret - rekao je neimenovani izvor iz sindikata.

Foto: Goran Čvorović

Štrajk je isprva održan 15. decembra, a nakon toga je najposećeniji svetski muzej u više navrata otvarao muzej makar delimično za posetioce, ograničavajući ih na rutu ''remek-dela'' koja uključuje Monu Lizu i Milosku Veneru.

Zaposleni u muzeju pokrenuli su štrajkove jer traže bolje uslove rada.

Foto: Goran Čvorović

Kako se navodi, osim povećanja plata, sindikati traže i otkazivanje povećanja cena za strane posetioce, iz zemalja koje nisu u EU, a žale se i na manjak zaposlenih, posebno u obezbeđenju galerije, i osuđuju propadanje zgrade, što je sve došlo do izražaja tokom pljačke muzeja 19 oktobra.

(Tanjug)

