BROJ stradalih u teškoj železničkoj nesreći u južnoj Španiji porastao je na najmanje 39 osoba, dok je više od 150 putnika povređeno, saopštila je španska Civilna garda.

Među nastradalima je i mašinovođa jednog od vozova, objavio je list El Pais.

Nesreća se dogodila oko 19.45 časova u mestu Adamus, u autonomnoj pokrajini Andaluziji, kada je voz koji je saobraćao na relaciji Malaga–Madrid iskočio iz šina i završio na susednom koloseku, na kojem se u tom trenutku nalazio voz iz Madrida ka Uelvi. Zbog tog kontakta i drugi voz je iskočio iz šina.

🚨 Un accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, en la comunidad de Córdoba, en España, dejó cerca de 20 muertos. 🚨



⚠️ Uno de los trenes se descarriló en los desvíos de la entrada de la vía 1, invadiendo el carril contiguo. Pasajeros relataron que algunos quedaron… pic.twitter.com/Xd74jC7LEl — Quadratín Hispano (@HispanoQ) January 18, 2026



"Letili smo kroz vazduh. Prekriven sam bolovima i modricama"

Porodice i prijatelji putnika traže informacije. Porodica Rikarda Čamora Kaliza (57), koji je bio u vozu, pokušava da ga pronađe od nesreće.

- Tražili su ga u svim bolnicama u gradu, ali nije ni u jednoj - rekla je porodična prijateljica Rosio Lazarev. Andaluzijanska vlada je zamolila one sa lakšim povredama da koriste društvene mreže kako bi obavestili svoje voljene da su dobro. Putnici koji su preživeli nesreću opisali su dramatične trenutke.

Rosio, povređena putnica u vozu, rekla je: „Bilo je strašno. Leteli smo kroz vazduh. Prekrivena sam bolovima i modricama. Hvala Bogu što sam dobro, ali bilo je mnogo ljudi koji su više patili od mene.“ Huan Manuel Sapinja (23) bio je u trećem vagonu voza.

- Kada smo uspeli da izađemo, videli smo da su se vagoni 1 i 2 srušili kao u provaliju. Prišli smo da pomognemo i bilo je ljudi sa slomljenim rukama i nogama, mrtvih ljudi. Bilo je veoma šokantno, nikada neću zaboraviti ovo - rekao je on. Bjanka Birljanu (23) je takođe bila u vozu.

- Osetili smo prvo kočenje i, u deliću sekunde, još jedno veoma jako. Sto ispred naših sedišta je pao na naše glave, svetla su se ugasila i krov vagona se srušio - rekla je.

Toni Tores (48) je putovala sa svojim sinom.

- Kada se dogodila nesreća, želela sam da uhvatim sina, ali nisam mogla. Svetla su se ugasila i nisam znala šta se desilo. Tek kada se sve ponovo upalilo i kada sam ga videla i čula, moja duša se vratila u telo - rekla je.

Al menos cinco personas han muerto y varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de #Adamuz (#Córdoba). Vía @elespanolcom



Desde JUPOL nuestro más sincero pésame a las… pic.twitter.com/GB2h5pr7DF — JUPOL (@JupolNacional) January 18, 2026



Voz pregledan pre četiri dana

Voz kompanije Irio, koji je učestvovao u nesreći, poslednji put je pregledan pre četiri dana, potvrdila je za Skaj njuz njegova matična kompanija, italijanska Trenitalija. Dodali su da su duboko šokirani onim što se dogodilo i da sarađuju sa lokalnim vlastima. U međuvremenu, izvori iz španskog Ministarstva unutrašnjih poslova rekli su za Skaj njuz da lokalni tužioci čekaju policijski izveštaj i da planiraju da što pre pokrenu istragu.



Šef Renfea: "Ljudska greška je praktično isključena. Ovo je nesreća pod čudnim okolnostima"

- Ljudska greška je praktično isključena. Ako mašinovođa napravi grešku, sistem je sam ispravlja. Nemojmo spekulisati, sačekajmo istragu -rekao je predsednik Renfea Alvaro Fernandez Eredia u emisiji "Las Mananas" na RNE-u.

- To je nesreća pod čudnim okolnostima - priznao je zvaničnik Renfea, koji smatra da je "veoma teško doći do zaključka u kratkom vremenskom periodu".

"Moraćemo da sačekamo analizu crnih kutija i istražnu komisiju"

Predsednik Generalnog saveta zvaničnih inženjerskih komora, Sezar Franko, u emisiji "Las Mananas" na RNE-u, istakao je "složenost" železničke nesreće u Adamuzu, naglašavajući da za sada postoje samo "hipoteze" i da "nema zvaničnih zaključaka", što će potrajati. On govori o nekoliko hipoteza koje treba analizirati, a koje se odnose na skretnice na ulazu u Adamuz, automatske sisteme i ljudski faktor. Kod drugih nesreća, hipoteze su često "jasnije", ali u ovom slučaju se radi o "ravnom delu pruge, pri ne prevelikoj brzini i vozu koji je relativno nov".

- Moraćemo da sačekamo analizu crnih kutija i istražnu komisiju - upozorio je.

🇪🇸⚡️ At least 21 people have been ki!!ed in a train derailment in Andalusia, Spain, with emergency services saying more than 100 others are seriously injured.



➡️ The crash happened around 7:40 p.m. local time, when a train carrying 317 passengers from Málaga to Madrid derailed. pic.twitter.com/oqUNHN6bhN — Osint World (@OsiOsint1) January 18, 2026





Ministar saobraćaja putuje u Kordobu, upozorava da bi broj žrtava mogao porasti

Ministar saobraćaja Oskar Puente upozorio je da bi broj žrtava u železničkoj nesreći u Adamuzu (Kordoba) mogao porasti iznad 39 zvanično potvrđenih do sada.

- Broj žrtava je sada 39 i nije konačan - objavio je na svom X profilu, dodajući da je stigao u Kordobu i da je na putu ka mestu nesreće. Takođe se zahvalio spasiocima koji su radili preko noći "u veoma teškim uslovima". Izrazio je i "saučešće žrtvama i njihovim porodicama u ovim izuzetno teškim vremenima".



Civilna garda šalje stručnjake za DNK i otiske prstiju

Agenti Centralnog tima za istragu mesta zločina Civilne garde, specijalizovani za analizu DNK i otisaka prstiju, već su na mestu ozbiljnog sudara dva voza ove nedelje kako bi ubrzali identifikaciju poginulih. Broj poginulih trenutno iznosi 39. Prema Civilnoj gardi, tim uključuje stručnjake koji su ranije učestvovali u istoj operaciji tokom nedavne oluje. Civilna garda je trenutno rasporedila više od 220 ljudi, uključujući pripadnike Javne bezbednosti, Saobraćajne i Rezervne i Bezbednosne grupe (GRS), između ostalih, kao i helikopter i nekoliko dronova.



Volonteri, Nacionalna policija i službe za hitne slučajeve upravljaju dolaskom autobusa koji prevoze putnike iz železničkih nesreća

Autobusi koji prevoze putnike i rođake žrtava dve železničke nesreće stižu na stanicu Atoča od 4:30 ujutru. Vozila stižu u talasima, prvo ih dočekuje nekoliko volontera Crvenog krsta koji ih, zajedno sa službenicima Nacionalne policije i osobljem za hitne slučajeve, prate unutar stanice, gde je pristup ograničen, kako bi im pružili medicinsku pomoć. Poslednja dva autobusa su upravo stigla na stanicu, izveštava El Pais.



Voz Irio je bio nov, nesreća se dogodila na ravnom delu pruge

Voz Irio 6189 saobraćao je na relaciji Malaga-Madrid. Početnu stanicu je napustio u 18:40 sa 289 putnika, četiri člana posade i jednim mašinovođom. U 19:45, iz razloga koji su još uvek nepoznati, voz je ušao na susedni kolosek, navodi se u novom saopštenju kompanije. Voz koji je učestvovao u nesreći, kako smo već naveli, je nov, proizveden 2022. godine, a njegov poslednji pregled je bio 15. januara.

Nesreća se dogodila na ravnom delu pruge, što je potvrdio i ministar saobraćaja Oskar Puente. Predsednik Irioa Karlos Bertomeu stigao je na mesto nesreće, a sinoć je tamo bio i generalni direktor kompanije Fabricio Favara, kako bi pružio podršku spasilačkim ekipama na terenu i pratio razvoj situacije.



🚨🇪🇸 SPAIN TRAIN CRASH UPDATE: NEW REPORTS 10 DEAD



🚊💥 At least 10 dead and 25 seriously injured in the catastrophic derailment of two high-speed trains in Adamuz, Córdoba province.



Unconfirmed reports surging across Spanish media, death toll climbing rapidly after the Iryo… pic.twitter.com/rvkchTJk9h — Shane (@shaneintheworld) January 18, 2026

Vojna pomoć u spasavanju

Regionalna vlada Andaluzije zatražila je angažovanje Vojne jedinice za vanredne situacije kako bi pomogla u spasilačkim akcijama. Iz Delegacije vlade potvrđeno je da je vojni kontingent već upućen ka mestu tragedije.

Gradonačelnik Adamusa Rafael Moreno bio je među prvima koji su stigli na lice mesta zajedno sa lokalnom policijom. On je za El Pais izjavio da, prema njegovom viđenju, nije došlo do direktnog čeonog sudara, već do bočnog udara, jer na vagonima nije uočio potpuna smrskavanja.

Saobraćaj obustavljen, uzrok se istražuje

Brzi železnički saobraćaj između Madrida i Andaluzije odmah je obustavljen nakon nesreće, a svi vozovi koji su se nalazili u tranzitu vraćeni su ili preusmereni na polazne stanice.

Uzrok iskliznuća iz šina za sada nije poznat. Nadležne službe sprovode istragu kako bi se utvrdilo šta je dovelo do nesreće u kojoj je stradalo više desetina ljudi i koja je potresla celu Španiju.

