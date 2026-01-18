TRAMP BEZ ZADRŠKE: Iranom vlada bolestan čovek

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp pozvao je na kraj 37-godišnje vladavine ajatolaha Alija Hamneija.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

- Vreme je da se potraži novo vođstvo u Iranu - rekao je Tramp za "Politiko" u trenutku kada se čini da su se široko rasprostranjeni protesti u zemlji stišali.

- Najbolja odluka koju je ikada doneo bila je da ne obesi više od 800 ljudi pre dva dana - rekao je Tramp kada je upitan o obimu moguće američke vojne operacije u Iranu.

Trampovi komentari su usledili ubrzo nakon što je ajatolah na Iksu optužio američkog predsednika da je odgovoran za smrtonosno nasilje i nemire u Iranu.

- Smatramo američkog predsednika krivim zbog žrtava, štete i kleveta koje je naneo iranskoj naciji - napisao je Hamnei.

We find the US President guilty due to the casualties, damages and slander he inflicted upon the Iranian nation. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 17, 2026

Tramp je, nakon što su mu pročitani postovi, rekao da se teheranski lideri oslanjaju na represiju i nasilje da bi vladali.

- Ono za šta je on kriv, kao vođa zemlje, jeste potpuno uništenje zemlje i upotreba nasilja na nivoima kakvi nikada ranije nisu viđeni - rekao je Tramp. - Da bi zemlja funkcionisala – iako je ta funkcija veoma niskog nivoa – rukovodstvo bi trebalo da se fokusira na pravilno vođenje svoje zemlje, kao što ja radim sa Sjedinjenim Državama, a ne na ubijanje ljudi kako bi se zadržala kontrola.

- Vođstvo je pitanje poštovanja, a ne straha i smrti - dodao je Tramp.

Tramp je otišao dalje, osuđujući Hamneija i iranski sistem upravljanja.

- On je bolestan čovek koji bi trebalo da pravilno vodi svoju zemlju i prestane da ubija ljude - rekao je Tramp.

- Njegova zemlja je najgore mesto za život bilo gde u svetu zbog lošeg vođstva.

Teheran nije odmah odgovorio na novu Trampovu provokaciju.

Iranski zvaničnik: Broj poginulih u protestima u Iranu dostigao najmanje 5.000

Neimenovani iranski zvaničnik rekao je za Rojters da su vlasti te zemlje potvrdile da je najmanje 5.000 ljudi ubijeno u protestima, među kojima je oko 500 pripadnika bezbednosnih snaga.

Zvaničnik je rekao da su se neki od najtežih sukoba i najveći broj smrtnih slučajeva dogodili u područjima u kojima žive Kurdi na severozapadu Irana, gde su sukobi tokom protesta bili među najnasilnijim.

- Ne očekuje se da će konačan broj žrtava naglo porasti - rekao je iranski zvaničnik, koji je dodao da su "Izrael i naoružane grupe u inostranstvu" podržavali i opremali one koji izlaze na ulice.

Američka grupa za ljudska prava HRANA saopštila je juče da je broj žrtava na protestima, koji su počeli 28. decembra prošle godine zbog teškog ekonomskog stanja u zemlji, i trajali više od dve nedelje, dostigao 3.308, a da je još 4.382 slučaja u fazi preispitivanja.

Grupa je saopštila i da je potvrdila više od 24.000 hapšenja.

(RT Balkan)

