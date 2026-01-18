EVROPSKI SUVERENISTI OKREĆU LEĐA TRAMPU: LJubav se pretvorila u osudu

Među evropskom nacionalnom desnicom primećuje se promena tona u odnosu prema Donaldu Trampu.

Foto: Profimedia

Lideri evropskih suverenista aktuelnog šefa Bele Kuće su donedavno doživljavali kao inspiraciju za političke poteze, a poštovanje je bilo obostrano, što je uneto i u novu američku bezbednosnu strategiju.

Ali, američki predsednik danas sve češće nailazi na rezerve, naročito posle intervencije u Venecueli i inicijativa povezanih sa Grenlandom. Prema analizama koje prenosi "Blumberg", više evropskih političkih aktera ove stavove smatra preterano radikalnim i potencijalno destabilizujućim po međunarodni poredak, zbog čega su se javno distancirali.

Tako je, na primer, Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku, kritikovala Trampa, ocenivši da se američki šef države ponaša kao ruski predsednik.

- Godinama smo slušali da Putin krši međunarodno pravo, a sada se odjednom prilično ćuti kada Donald Tramp čini isto, narušavajući suverenitet jedne države, kao što je to slučaj u Venecueli ili potencijalno na Grenlandu – kazala je Vajdel.

Slično tome, Žordan Bardela, predsednik francuskog Nacionalnog okupljanja, takođe se ogradio, okarakterisavši pojedine Trampove poteze kao izazov međunarodnim normama. On je za hapšenje venecualnskog predsednika Nikolasa Madura rekao da je reč o "dodatnoj ilustraciji današnjeg sveta s povtatkom imperijalnih ambicija u kojima zakon jačeg prevladava nad poštovanjem međunarodnog prava".

Suverenisti s Trampom i dalje dele ideološke podudarnosti, naročito po pitanjima migracija i identiteta, ali je situacija oko Venecuele i sada Grenlanda dovela do zahlađenja.