NOVI UDAR NA TRAMPA Sanders upozorio: "Kongres mora reći ne"
SENATOR Berni Sanders apelovao je na američke političare nakon što je predsednik Tramp najavio nove tarife.
U objavi na društvenoj mreži X, Sanders je rekao da Tramp uvodi tarife protiv osam saveznika NATO-a zbog njihove podrške suverenitetu Grenlanda.
- Uništavanje naših najbližih saveza radi preuzimanja Grenlanda,koji nam Danska već dozvoljava da slobodno koristimo, je ludost. Kongres mora reći ne - naveo je Sanders.
BONUS VIDEO:
EXATLON SRBIJA: Raskol među crvenima - Sanja i Anabela se posvađale u kuhinji
Preporučujemo
KAKO PROĐU ONI KOJI VERUJU KAUBOJIMA: Danci ginuli za Amerikance, a sada...
17. 01. 2026. u 22:19
NOVA MUKA "UBIJA" KIJEV: Trampova opsesija za glavobolju Zelenskog
17. 01. 2026. u 19:39
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)