Svet

NOVI UDAR NA TRAMPA Sanders upozorio: "Kongres mora reći ne"

В.Н.

18. 01. 2026. u 15:42

SENATOR Berni Sanders apelovao je na američke političare nakon što je predsednik Tramp najavio nove tarife.

НОВИ УДАР НА ТРАМПА Сандерс упозорио: Конгрес мора рећи не

Tanjug

U objavi na društvenoj mreži X, Sanders je rekao da Tramp uvodi tarife protiv osam saveznika NATO-a zbog njihove podrške suverenitetu Grenlanda.

- Uništavanje naših najbližih saveza radi preuzimanja Grenlanda,koji nam Danska već dozvoljava da slobodno koristimo, je ludost. Kongres mora reći ne - naveo je Sanders.

BONUS VIDEO:

EXATLON SRBIJA: Raskol među crvenima - Sanja i Anabela se posvađale u kuhinji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera

"PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI" Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera