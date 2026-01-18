"MOSKVA SE NADA DA ĆE GRENLAND BITI LEDENI BREG KOJI ĆE POTOPITI NATO" Rasmusen: To bi bio kraj svetskog poretka kakvog poznajemo

BIVŠI generalni sekretar NATO-a, Anders Fog Rasmusen, oštro je kritikovao izjave američkog predsednika Donalda Trampa o preuzimanju Grenlanda, upozorivši da bi to bio “kraj svetskog poretka kakvog poznajemo“, ako bi SAD silom zauzele to ostrvo.

Foto: Profimedia

Rasmusen, koji je takođe bivši danski premijer, izjavio je za "Fajnenšel tajms" da Tramp koristi jezik o Grenlandu sličan onom koji koriste „gangsteri“ u Rusiji i Kini, a koje bi trebalo da pokuša da kontroliše.

- Za mene je to bio bolan proces. Od detinjstva sam Sjedinjene Američke Države smatrao prirodnim vođom slobodnog sveta. Čak sam govorio o SAD kao o svetskom policajcu - rekao je Rasmusen, koji je poslao danske trupe da se bore zajedno sa SAD u Avganistanu.

On je dodao da sada Amerika koristi “jezik koji je prilično blizak gangsterima koje bi trebalo da kontrolišu u Moskvi, Pekingu i drugde“.

Prema rečima bivšeg zvaničnika NATO, podele na Zapadu idu na ruku Rusiji.

- Siguran sam da se Moskva nada da će Grenland postati ledeni breg koji će potopiti NATO - kazao je on.

Rasmusen je zaključio da sve ovo ide dalje od Danske i Grenlanda, kao i da bi “osvajanje tog ostrva bilo kraj svetskog poretka kakvog poznajemo.“

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje