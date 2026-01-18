"MOSKVA SE NADA DA ĆE GRENLAND BITI LEDENI BREG KOJI ĆE POTOPITI NATO" Rasmusen: To bi bio kraj svetskog poretka kakvog poznajemo
BIVŠI generalni sekretar NATO-a, Anders Fog Rasmusen, oštro je kritikovao izjave američkog predsednika Donalda Trampa o preuzimanju Grenlanda, upozorivši da bi to bio “kraj svetskog poretka kakvog poznajemo“, ako bi SAD silom zauzele to ostrvo.
Rasmusen, koji je takođe bivši danski premijer, izjavio je za "Fajnenšel tajms" da Tramp koristi jezik o Grenlandu sličan onom koji koriste „gangsteri“ u Rusiji i Kini, a koje bi trebalo da pokuša da kontroliše.
- Za mene je to bio bolan proces. Od detinjstva sam Sjedinjene Američke Države smatrao prirodnim vođom slobodnog sveta. Čak sam govorio o SAD kao o svetskom policajcu - rekao je Rasmusen, koji je poslao danske trupe da se bore zajedno sa SAD u Avganistanu.
On je dodao da sada Amerika koristi “jezik koji je prilično blizak gangsterima koje bi trebalo da kontrolišu u Moskvi, Pekingu i drugde“.
Prema rečima bivšeg zvaničnika NATO, podele na Zapadu idu na ruku Rusiji.
- Siguran sam da se Moskva nada da će Grenland postati ledeni breg koji će potopiti NATO - kazao je on.
Rasmusen je zaključio da sve ovo ide dalje od Danske i Grenlanda, kao i da bi “osvajanje tog ostrva bilo kraj svetskog poretka kakvog poznajemo.“
(Tanjug)
