KAKO PROĐU ONI KOJI VERUJU KAUBOJIMA: Danci ginuli za Amerikance, a sada...

SOFIJA Brun, strelac na borbenom vozilu Pirana, čuvala je dva voda u patroli u blizini grada Gereska. Sedam minuta nakon podneva improvizirana eksplozivna naprava detonirala je ispod Sofijinog vozila i prevrnula ga. Poginula je na mestu, u dobu od 22 godine.

U godinama nakon njene smrti majka Len Brun (72) nosila se s tugom za koju često nije znala što je pokreće. No poslednjih dana, kako kaže, tačno zna razlog: "kada Tramp kaže da nismo dovoljno dobri".

Nakon 11. septembra Danska je ratovala uz Sjedinjene Američke Države, a porodice poginulih vojnika danas imaju poruku za američkog predsednika, piše Atlantik.

Zanimljivo je da je upravo Sofijina majka predložila kćerci da se pridruži oružanim snagama. Nakon srednje škole bila je "izgubljena i bez jasnog smera", pa joj je majka predložila šest meseci u vojsci, verujući da će joj to iskustvo pomoći. Osnovnu obuku započela je 2008. i ubrzo potpisala ugovor koji je uključivao raspoređivanje u Afganistan.

"Bila sam besna", prisetila se Brun, koja nikada nije pomislila da će njezina kći otići u rat.

Angažman Danske u Afganistanu započeo je u decembru 2001. i, za razliku od kasnijeg učestvovanja u Iraku, nije bio kontroverzan. "Danska je želela biti evropska Gurka američkog carstva", rekao je Rasmus Molgaard Mariager, istoričar sa Univerziteta u Kopenhagenu, aludirajući na nepalske borce u redovima Britanskog Carstva.

Lena Brun podržavala je učestovanje Danske u ratu. "Budući da smo mala zemlja, možemo delovati samo zajedno s drugima. To je jedini način da preživimo", rekla je.

Dok se Sofija pripremala za odlazak u Afganistan, njena je majka kao medicinska sestra radila na Grenlandu.

Pre Sofijinog odlaska majka se vratila u Dansku kako bi je ispratila. "Radovala se", prisetila se. "Išla je raditi ono za što je bila obučena."

Sofija je povremeno zvala kući, govoreći da je tamo vruće i peščano. U posljednjem pismu izrazila je uzbuđenje zbog skorog povratka kući.

"A onda je rekla: 'Nazvaću, sutra se rano dižem, pa sada idem spavati'", ispričala je majka.

Pismo je završila rečima: "Volim te." Tog 1. juna, dok je bila u bolnici u svom rodnom Holbeku, doktor ju je odveo u sobu za sastanke, gde joj je muškarac u vojnoj uniformi rekao: "Sofija je mrtva."

