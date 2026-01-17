Svet

"TRAMP RADI ISTO ŠTO I TRUMAN" Amerikanci tvrde da uzimanjem Grenlanda ne krše međunarodno pravo

NAPORI predsednika SAD Donalda Trampa da anektira Grenland ne krše međunarodno pravo, rekao je stalni predstavnik SAD pri UN Majk Volc u intervjuu za Foks njuz.

ТРАМП РАДИ ИСТО ШТО И ТРУМАН Американци тврде да узимањем Гренланда не крше међународно право

- Sa stanovišta međunarodnog prava, predsednik Tramp pokušava da sklopi dogovor baš kao što je to uradio predsednik Truman 1940-ih... U tome nema ničeg nezakonitog, i on radi ono što smatra da je neophodno - naveo je Volc.

Tramp je ranije objavio da  uvodi carine od 10% brojnim evropskim zemljama zbog Grenlanda.

Francuski lider Emanuel Makron nazvao je američke pretnje carinama neprihvatljivim.

