NOVA MUKA "UBIJA" KIJEV: Trampova opsesija za glavobolju Zelenskog
EVROPA je zabrinuta da zadiranje američkog predsednika Donalda Trampa u Grenland odvlači pažnju sa Ukrajine, javlja "Politiko", pozivajući se na izvore.
- Trampova opsesija sticanjem Grenlanda skrenula je pažnju sa Ukrajine i čak preusmerila resurse na Grenland - navodi se u tekstu.
Tramp je ranije rekao da SAD imaju dobre odnose sa Danskom, ali da im je potreban Grenland.
Belgijski ministar odbrane Teo Franken izjavio je da Evropa ne bi mogla da postigne vojnu pobedu nad Sjedinjenim Državama u slučaju sukoba oko Grenlanda.
Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja zbog Grenlanda.
BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
