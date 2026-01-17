RITER OGOLIO DVOSRUKE ARŠINE ZAPADA PREMA RUSIJI: Nije vam smetalo bombardovanje energetske infrastrukture Jugoslavije, a to zamerate Rusiji?

BIVŠI američki obaveštajac Skot Riter analizirao je dvostruke aršine Zapada upućene Rusiji kroz paralelu sa zločinačkim bombardovanjem Jugoslavije 1999. godine.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Danny Haiphong

Bivši američki obaveštajac Skot Riter javno je ukazao na, kako tvrdi, očigledne dvostruke standarde Zapada u odnosu prema Rusiji, podsećajući na NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine i tadašnje otvoreno opravdavanje napada na energetsku infrastrukturu.

Riter je kao primer naveo konferenciju za štampu NATO-a održanu 25. maja 1999. godine, tokom agresije na Jugoslaviju, kada su novinari postavili pitanje o teškim posledicama bombardovanja po civilno stanovništvo, posebno bolnice koje su ostajale bez struje i bile prinuđene da rade na generatorima.

Tada je, kako podseća Riter, NATO odgovorio da jugoslovenske vlasti poseduju veliki broj rezervnih generatora i da je na tadašnjem predsedniku Slobodanu Miloševiću da odluči da li će ih koristiti za snabdevanje bolnica i škola ili za potrebe vojske.

NATO Press Conference, 25 May, 1999



Question: Yugoslavs facing enormous difficulties related to their power generators in their hospitals, and who are therefore ultimately accusing the Alliance of holding the civilian population hostage, of holding innocent people hostage, by… — Scott Ritter (@RealScottRitter) January 16, 2026

– To je njegov izbor. Ako ga to zaista boli, onda je to upravo efekat koji želimo i nemam zbog čega da se izvinjavam – glasio je tadašnji odgovor NATO-a, citira Riter.

U nastavku konferencije, novinari su pitali kako NATO može da tvrdi da gađa isključivo vojne ciljeve, dok je čak 70 odsto zemlje ostajalo bez struje i vodosnabdevanja. Odgovor je, prema Riterovim rečima, bio da električna energija napaja sisteme komandovanja i kontrole i da će napadi trajati sve dok Jugoslavija ne prihvati pet zahteva NATO-a.

– Ako predsednik Milošević želi da njegovo stanovništvo ima vodu i struju, sve što treba da uradi jeste da prihvati uslove NATO-a. Dok to ne učini, nastavićemo da napadamo energetsku infrastrukturu. Ako to ima civilne posledice, to je njegova odgovornost – glasilo je tadašnje obrazloženje.

Na osnovu tog presedana, Riter zaključuje da današnje kritike Zapada na račun Rusije zbog udara na ukrajinsku energetsku infrastrukturu predstavljaju čisto licemerje.

– Ne želim više da čujem nijednu reč iz Evrope o ruskom gađanju energetskih objekata u Ukrajini. Rusija samo koristi presedan koji je postavio NATO. Ako Ukrajina želi da joj se vrate struja i voda, sve što treba da uradi jeste da prihvati ruske uslove. Šta je dobro za gusku, dobro je i za gusana – poručio je Riter.