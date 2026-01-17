Svet

DANCI PRUŽAJU OTPOR: U Kopenhagenu i drugim danskim gradovima održani protesti protiv Trampovih pretenzija na Grenland

P. Đurđević

17. 01. 2026. u 15:39

U GLAVNOM gradu Danske, Kopenhagenu, danas je održan protest protiv planova američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koji je danska autonomna teritorija, a na skupu su učestvovale hiljade ljudi, prenosi Rojters.

ДАНЦИ ПРУЖАЈУ ОТПОР: У Копенхагену и другим данским градовима одржани протести против Трампових претензија на Гренланд

Foto: Profimedia

Učesnici protesta, koji su se okupili na Trgu gradske kuće u Kopenhagenu pre nego što su krenuli ka američkoj ambasadi, skandirali su "Grenland nije na prodaju", a neki su držali transparente sa sloganima poput "Dalje ruke od Grenlanda" i crveno-bele zastave Grenlanda.

- Demonstriramo protiv američkih izjava i ambicija da se anektira Grenland. Zahtevamo poštovanje Danske i prava Grenlanda na samoopredeljenje. Nadamo se da možemo da pokažemo da nas ima mnogo koji podržavaju Grenland - saopštilo je Udruženje Inuita.

Proteste su organizovale grenlandske grupe za ljudska prava, u saradnji sa nevladinom organizacijom ActionAid Denmark.

Foto: Profimedia

- Veoma sam zahvalna na ogromnoj podršci koju mi kao Grenlanđani dobijamo... Takođe šaljemo poruku svetu da se svi morate probuditi. Grenland i Grenlanđani su nehotice postali front u borbi za demokratiju i ljudska prava - rekla je na protestu u Kopenhagenu predsednica Uaguta, organizacije za Grenlanđane u Danskoj, Džuli Rademaher.

Protesti su održani i na drugim lokacijama širom Danske, a na Grenlandu će se demonstracije održati u gradovima Nuk, Asijat, Kakortok i Ilulisat u 13 časova po lokalnom vremenu (17 sati po srednjeevropskom vremenu), prenosi danski TV kanal DR.

- Zahtevamo poštovanje danskog kraljevstva i prava Grenlanda na samoopredeljenje - rekla je predsednica Inuita, Zajedničkog udruženja grenlandskih lokalnih udruženja u Danskoj, Kamila Zizing.

Američki predsednik Donald Tramp je kazao da je Grenland od vitalnog značaja za bezbednost SAD, zbog svog strateškog položaja i velikih zaliha minerala, i da ne isključuje upotrebu sile da bi ga preuzeo. Više evropskih zemalja poslalo je tokom ove nedelje svoje vojno osoblje na Grenland, na zahtev Danske.

(Tanjug)

