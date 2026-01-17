Svet

UŽAS: Čovek ubijen nožem tokom tuče

Novosti online

17. 01. 2026. u 18:00

MUŠKARAC je izboden nožem na smrt tokom tuče u Sankt Peterburgu.

Osumnjičeni za ubistvo su privedeni.

Prema rečima očevidaca, muškarac je zadobio nekoliko ubodnih rana tokom sukoba i preminuo je na licu mesta. Osumnjičeni je pokušao da pobegne, ali je policija brzo uhapsila njega i njegovog saučesnika.

