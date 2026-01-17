UŽAS: Čovek ubijen nožem tokom tuče
MUŠKARAC je izboden nožem na smrt tokom tuče u Sankt Peterburgu.
Osumnjičeni za ubistvo su privedeni.
Prema rečima očevidaca, muškarac je zadobio nekoliko ubodnih rana tokom sukoba i preminuo je na licu mesta. Osumnjičeni je pokušao da pobegne, ali je policija brzo uhapsila njega i njegovog saučesnika.
Preporučujemo
(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Troje dece poginulo u požaru
17. 01. 2026. u 17:30
AUTOBUS UDARIO U ZGRADU: Objavljena fotografija sa mesta nesreće
17. 01. 2026. u 17:00
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Poginula četvorogodišnja devojčica
11. 01. 2026. u 23:05
NE NOSE SVI HEROJI OGRTAČE: Čovek spasao Sneška Belića i postao zvezda (VIDEO)
11. 01. 2026. u 21:25
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)