LOV NA ULICAMA MINEAPOLISA: Agenti ICE traže od ljudi dokaze da su državljani SAD

IMIGRACIONI službenici i agenti koje je administracija američkog predsednika Donalda Trampa rasporedila u Mineapolisu počeli su da zaustavljaju građane na ulici i da od njih traže dokaz da imaju državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država, prenosi danas NBC njuz.

Na snimcima koje su građani postavili na društvenim mrežama vide se takvi susreti sa imigracionim agentima koji kažu "pokaži mi svoje papire".

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost saopštilo je da mediji "šire lažnu naraciju" i da "pokušavaju da demonizuju" organe za sprovođenje zakona, čiji su pripadnici, kako se navodi, napadani u znatno većoj meri.

Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Triša Meklaflin je u saopštenju rekla da Četvrti amandman dozvoljava organima za sprovođenje zakona da koriste "razumnu sumnju" za hapšenja, i da je Vrhovni sud nedavno potvrdio svoje ovlašćenje da to učini.

Meklaflin se pozvala na presudu Vrhovnog suda iz septembra 2025. godine, kojom je imigracionim službenicima dozvoljeno da nastave sa imigracionim patrolama koristeći rasu, etničku pripadnost i jezik kao faktore prilikom zaustavljanja pojedinaca.

Advokat i profesor pravnih studija na Univerzitetu Hamlajn u Sent Polu, Dejvid Šulc, rekao je da građani SAD ne moraju da pokazuju ličnu kartu ili dokazuju svoje državljanstvo kada šetaju ili stoje na ulici ili u javnosti.

-Imamo pravo na udruživanje zagarantovano Prvim amandmanom, da budemo napolju i nemamo nikakvu obavezu da imamo ličnu kartu, rekao je Šulc.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa poslala je oko 3.000 službenika i agenata u Mineapolis, grad sa 430.000 stanovnika.

