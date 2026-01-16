RUSKI DRONOVI POSTAJU NEZAUSTAVLJIVI BM-35 sa satelitskom vezom: Dobili Starlink konekciju koja domet napada čini još dužim (VIDEO)

RUSIJA je, prema navodima ukrajinskih medija i vojnih analitičara, započela opremanje svojih jednosmernih napadnih dronova sa fiksnim krilima, poznatih pod ukrajinskim obaveštajnim kodnim imenom „BM-35“, satelitskim internet terminalima Starlink.

Ovakav potez bi, ukoliko se potvrdi kao sistemska praksa, značajno proširio operativni domet ovih letelica i smanjio njihovu ranjivost na mere elektronskog ratovanja.

Ukrajinski mediji su 15. januara objavili fotografije ostataka oborenog drona, na kojima se vidi uređaj koji po izgledu odgovara Starlink Mini terminalu. Nije precizirano gde su fotografije nastale niti u kom tačno trenutku, ali tehničke procene koje su usledile ukazuju da se ne radi o improvizovanom rešenju, već o planiranoj integraciji satelitske komunikacije u konstrukciju letelice.

BM-35 ima aerodinamični trup sa delta konfiguracijom krila i izrađen je od šperploče i lakih kompozitnih materijala. Takav dizajn omogućava relativno nisku cenu proizvodnje, smanjen radarski odraz i solidnu manevarsku sposobnost. Letelicu pokreće dvotaktni benzinski motor, što je čini tehnički jednostavnom platformom, ali dovoljno pouzdanom za letove na velikim udaljenostima.

Zbog sličnih dimenzija i namene, BM-35 se često meša sa „Italmasom“, udarnim dronom sličnih karakteristika koji je razvio ruski proizvođač ZALA Aero Grup. Ipak, ukrajinski izvori navode da se radi o različitim sistemima, iako pripadaju istoj klasi jednosmernih udarnih dronova.

Ukrajinski izvori tvrde da je Rusija počela da ugrađuje Starlink terminale u kamikaza dronove BM-35. Satelitska veza može da produži domet, poveća otpornost na elektronsko ratovanje i promeni način izvođenja udara na velikim udaljenostima. U prilogu su snimci dejstva drona BM-35. pic.twitter.com/3vrUlByESA — Oruzje Online (@oruzjeonline) January 16, 2026

Procene iz Kijeva govore da BM-35 košta oko 50.000 dolara po primerku i da ima domet veći od 200 kilometara. Pored toga, sposoban je da određeno vreme ostane u vazduhu i osmatra cilj pre završnog napada. Do sada je bio opremljen sistemom za ciljanje koji se oslanjao na video-snimak u realnom vremenu, prenošen putem klasične radio veze, što je omogućavalo daljinsko upravljanje.

Takav način kontrole, međutim, ima ozbiljna ograničenja. Radio-veze su podložne ometanju i imaju ograničen domet, posebno u uslovima intenzivnog elektronskog ratovanja. Ugradnja Starlink terminala, koji obezbeđuje satelitsku internet vezu, potencijalno omogućava stabilnu komunikaciju nezavisno od lokalnih radio-uslova, kao i upravljanje sa znatno većih udaljenosti.

Poslednjih nedelja, elitni Centar za napredne bespilotne tehnologije ruske vojske „Rubikon“ objavio je više snimaka napada dronovima BM-35 na ukrajinske vojne ciljeve, uključujući radare, vazduhoplove na zemlji i čak brodove. Neki od tih udara izvedeni su na udaljenostima većim od 200 kilometara, što je dodatno podstaklo sumnje da su korišćene satelitske komunikacije, jer bi pouzdana kontrola na tim daljinama bila teško ostvariva klasičnim radio-sistemima.

Prema rečima ukrajinskog stručnjaka za elektronsko ratovanje Serhija Beskrestnova, poznatog po pozivnom znaku „Fleš“, oboreni BM-35 je pokazao jasne dokaze daljinskog upravljanja putem sistema Starlink. On je naveo da je ovo prvi zabeležen slučaj da se dron ove klase kontroliše preko satelitske veze, dodajući da je Starlink hardver ranije primećivan uglavnom na dronovima iz serije „Molnija“.

Beskrestnov upozorava da bi širenje ovakve prakse predstavljalo ozbiljan problem za ukrajinsku odbranu. Dronovi koji koriste satelitsku kontrolu znatno su otporniji na ometanje, jer klasični sistemi elektronskog ratovanja uglavnom ciljaju radio-kanale. U takvim uslovima, operater može da vodi dron gotovo do samog cilja, uz preciznu korekciju putanje u realnom vremenu.

Ukrajinske snage su saopštile da je konkretni BM-35 presretnut i oboren pre nego što je stigao do planirane mete. Fotografije i tehničke analize ostataka ukazuju na prisustvo satelitskog komunikacionog terminala prilagođenog za ugradnju u trup drona, montiranog tako da obezbedi neprekidnu vezu tokom čitave putanje leta.

BM-35 spada u noviju generaciju ruskih jednosmernih jurišnih dronova namenjenih napadima na velike udaljenosti, pre svega na vojnu infrastrukturu. Do sada su ovakve platforme uglavnom koristile unapred programirane rute ili radio-komandu. Satelitska kontrola otvara mogućnost fleksibilnijeg upravljanja, promene cilja u letu i prilagođavanja taktike u zavisnosti od situacije na terenu.

Ukrajinski analitičari takođe navode da se Rusija priprema za uvođenje drugih bespilotnih sistema sa satelitskom vezom. U tom kontekstu pominje se i udarni dron Geran-4, za koji se tvrdi da bi mogao biti opremljen raketama vazduh-vazduh i korišćen kao bespilotni presretač. Prema tim procenama, satelitska veza bi omogućila daljinskim operaterima upravljanje u realnom vremenu, čak i u snažno osporavanom vazdušnom prostoru.

Istovremeno, Rusija razvija sopstveni satelitski sistem u niskoj Zemljinoj orbiti, zamišljen kao alternativa Starlinku. Projekat vodi privatna kompanija Bureau 1440, osnovana 2020. godine, koja navodno planira da tokom ove godine lansira prvu seriju operativnih satelita. Ipak, još uvek nije jasno kada bi čitava mreža mogla da postane potpuno funkcionalna.

Do tada, ukrajinski izvori tvrde da Moskva koristi posredne kanale za nabavku Starlink-sličnih terminala, navodno preko fiktivnih kompanija registrovanih u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Singapuru i Maleziji. Ovi terminali se, prema istim navodima, distribuiraju i kopnenim jedinicama za koordinaciju na bojištu, kao i proizvođačima dronova radi integracije u vazdušne platforme.

Kijev već duže vreme upozorava svoje zapadne saveznike da Rusija prilagođava komercijalno dostupne zapadne tehnologije kako bi unapredila svoje napadačke sposobnosti. Otkriće satelitskog terminala na BM-35 uklapa se u širi obrazac poboljšanih kontrolnih veza koje su jedinice na prvoj liniji fronta primećivale na više tipova ruskih dronova tokom poslednjih meseci.

Integracija satelitskih komunikacija u jednosmerne napadne dronove može označiti promenu u načinu izvođenja udara dugog dometa, jer smanjuje efikasnost sistema za ometanje dizajniranih da prekinu kanale komandovanja i kontrole. Incident sa BM-35, prema ukrajinskim stručnjacima, pokazuje tempo kojim ruske snage modernizuju svoje bespilotne udarne sisteme i nastoje da zadrže kontrolu nad letelicama do završne faze leta, čak i u uslovima intenzivnog elektronskog protivdejstva.

