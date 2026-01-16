"KUNEM SE ALAHOM, POTPUNO SAM ZDRAV": Kadirov demantovao sve navode o bolesti (VIDEO)

ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je novi video u kojem odbacuje medijske navode da mu otkazuju bubrezi, tvrdeći da je njegovo zdravstveno stanje potpuno stabilno.

Foto: AP Photo/Musa Sadulayev

Kadirov je na ovaj način direktno odgovor na nedavne izveštaje ukrajinskih obaveštajnih službi, prema kojima je navodno bio u kritičnom stanju i podvrgnut dijalizi.

U objavljenom snimku, Kadirov otvoreno ismejava ukrajinske tajne službe.

U videu koji prenosi ruska agencija TASS, Kadirov se navodno nalazi u planinskom selu Benoj.

"Kunem se Alahom, nemam nikakvih problema sa bubrezima, slezinom ili želucem. Jedino što ne podnosim je začinjeno, ali inače sam potpuno zdrav. I imam snage," izjavio je Kadirov.

Njegova reakcija usledila je nakon izveštaja ukrajinske agencije Ukrinform, koja se pozivala na obaveštajne izvore i navela da Kadirov prolazi kroz proces dijalize u jednoj privatnoj klinici u Čečeniji. Ukrajinski izvori su išli korak dalje, sugerišući da je Kadirov "na samrti" i da je Kremlj već započeo potragu za njegovim naslednikom.

🚨⚡️UNUSUAL



In a live broadcast under the snow, Chechen leader Ramzan Kadyrov debunked all the lies of Ukrainian intelligence and the Western media about the deterioration of his health:



"I swear to God, I am not suffering from any pains; neither in the kidneys nor the liver… pic.twitter.com/L9G80zHno6 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) January 15, 2026

Spekulacije o pripremi terena za dinastičko preuzimanje vlasti dodatno su pojačane nedavnim imenovanjem njegovog dvadesetogodišnjeg sina, Ahmata, na poziciju potpredsednika vlade.

Bivši potpredsednik vlade i Kadirovljev nećak, Ibrahim Zakrijev, objavio je na svom Instagram profilu još jedan snimak. Na njemu se vidi kako Kadirov vozi automobil ulicama Groznog i komentariše navode o svom lečenju.

"Zaboravio sam da kažem da nisam u bolnici. Ukrajinske tajne službe rade vrlo loš posao," kaže Kadirov kroz smeh, demantujući boravak na klinici i dodajući: "U stvarnosti se vozimo po gradu."

