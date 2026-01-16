Svet

SLOBODNI DO SUĐENJA UZ KAUCIJU: Bračni par Moreti treba da uplati 400.000 švajcarskih franaka, porodice očajne

Švajcarsko pravosuđe propisalo je kauciju od ukupno 400.000 švajcarskih franaka, što iznosi oko 430.000 evra, za dvoje suvlasnika bara "Sazvežđe" iz Kran-Montane da bi se branli sa slobode.

СЛОБОДНИ ДО СУЂЕЊА УЗ КАУЦИЈУ: Брачни пар Морети треба да уплати 400.000 швајцарских франака, породице очајне

FOTO: Tanjug/AP

Svaki od supružnika moraće da uplati jednaku sumu od po 200.000 franaka. Žak i Džesika Moreti imaće i obavezu da se svaka tri dana javljaju u policijsku ispostavu. Vlasnici su takođe u obavezi da predaju lična dokumenta, da ne bi pokušali da izbegnu pravdi.

Žak Moreti je pritvoren pre nekoliko dana, i ako bude uplatio kauciju, biće pušten uz nanogvicu, dok njegova supruga nije ni bila zatvorena.

Više članova porodice stradalih u njihovom baru za novogidšnju noć, gde je poginulo četrdesetoro uglavnom mladih ljudi, a 116 povređeno, koji su svedočili u medijima, traže da bračni par Moreti odgovara za ono što se dogodilo i njihovo puštanje na uslovnu slobodu do suđenja smatraju "provokacijom", poput porodice 17-godišnjeg Tristana koji je izgubio život u "Sazvežđu".

