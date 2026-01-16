JUŽNOKOREJSKI SUD IZREKAO KAZNU: Jun Suk Jol dobio 5 godina zatvora zbog izazivanja političke krize

JUŽNOKOREJSKI sud osudio je bivšeg predsednika Juna Suk Jola na pet godina zatvora u prvoj od osam krivičnih presuda vezanih za događaje oko uvođenja vanrednog stanja koji su doveli do njegovog razrešenja i drugih optužbi.

Foto: Profimedia

Jol je uhapšen i smenjen sa mesta predsednika nakon što je njegova odluka o uvođenju vanrednog stanja u decembru 2024. izazvala masovne proteste koji su zahtevali njegovu smenu.

Najozbiljnija krivična optužba protiv njega tvrdi da je primena vanrednog stanja predstavljala pobunu. Nezavisni tužilac je zatražio smrtnu kaznu zbog te optužbe, a Seulski centralni okružni sud će doneti odluku 19. februara.

Jol je tvrdio da nije nameravao da stavi zemlju pod dugoročno vojno pravilo, već da je njegov ukaz bio "usmeren na obaveštavanje građana o opasnostima koje donosi parlamentarna većina liberala koja blokira njegovu agendu".

Međutim, istražitelji smatraju da je ukaz bio pokušaj Jola da ojača i produži svoju vlast, optužujući ga za pobunu, zloupotrebu moći i druge krivične radnje.

U prvoj presudi, sud u Seulu osudio je Jola zbog nepoštovanja pokušaja da bude uhapšen i zbog falsifikovanja dekreta o vanrednom stanju. Takođe je osuđen jer je zaobišao zakonom propisan sastanak celog kabineta, uskrativši pojedine članove prava da raspravljaju o njegovom ukazu.

Sudija Bek De Hjun rekao je u televizijski prenošenoj presudi da je potrebno izreći "strogu kaznu" jer Jol nije pokazao pokajanje, već je samo ponavljao "teško razumljive izgovore" i dodao da je neophodno obnoviti pravne sisteme oštećene njegovim delom.

Odbrana Jola saopštila je da će uložiti žalbu, tvrdeći da je presuda "politizovana" i da odražava "jednostran stav nezavisnog tužioca“.

Oni su izjavili takođe da je odluka "previše pojednostavila granicu između ustavnih ovlašćenja predsednika i krivične odgovornosti“.

Park Sung Bej, advokat za krivično pravo, rekao je da je malo verovatno da će sud izreći smrtnu kaznu u postupku za pobunu.

Sud će, kako prenose mediji, verovatno izreći doživotnu kaznu ili kaznu od 30 godina ili više.

Podsetimo, bivši predsednik Jun Suk Jol proglasio je iznenada vanredno stanje u svom televizijskom obraćanjeu, tvrdeći da će eleminisati "antidržavne snage" i zaštititi "ustavni demokratski poredak" nakon čega je usledila velika politička kriza.

Nije došlo do većih sukoba, ali je izazvao najveću političku krizu u Južnoj Koreji u poslednjih nekoliko decenija i potresao diplomatiju i finansijska tržišta.

Nakon Jolovog razrešenja, Li Dže Mjong postao je predsednik na vanrednim izborima prošlog juna.

Po stupanju na dužnost, Li je imenovao tri nezavisna tužioca da istraže optužbe protiv Jola, njegove supruge i saradnika.

Ostali postupci protiv Jola uključuju optužbe kao što su naređivanje letova dronovima iznad Severne Koreje da namerno izazovu tenzije kao izgovor za vanredno stanje, manipulisanje istragom o utopljenom mornaru 2023. i primanje besplatnih anketa od izbornog posrednika u zamenu za političku uslugu.

(PBS/AP)

