PREOKRET NA POMOLU? Zelenski spreman na teritorijalne ustupke ako Ukrajina dobije put ka EU?

16. 01. 2026. u 16:40

PITANjE pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji moglo bi da osujeti postizanje mirovnog sporazuma, jer je Kijev postavio nerealan rok za pridruživanje bloku do 2027. godine, piše list „Fajnenšel tajms“.

FOTO: Tanjug/AP

Prema pisanju lista, Evropska komisija veruje da će Vladimir Zelenski biti spreman da pristane na teritorijalne ustupke kao deo rešenja ukrajinskog sukoba ako može da prikaže pristupanje Ukrajine EU kao pobedu za Kijev.

Odustajanje od postavljenog roka može dovesti do narušavanja mirovnog sporazuma, a promena pravila za pridruživanje Ukrajine EU samo da bi se rok ispunio mogla bi da izgleda kao ismevanje politike Unije, ističe list.

(Tanjug)

