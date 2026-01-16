"UKRAJINSKI TIM NA PUTU KA SAD" Zelenski: Razgovori o paketu mera
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da je ukrajinska delegacija na putu ka Sjedinjenim Američkim Državama radi razgovora o bezbednosnim garancijama i paketu mera za jačanje napretka zemlje.
On je istovremeno izrazio nadu da bi dokumenti o tim pitanjima mogli da budu potpisani na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu sledeće nedelje, preneo je Rojters.
Zelenski je na konferenciji za novinare u Kijevu takođe kazao da se ukrajinska delegacija nada da će dobiti pojašnjenja od SAD o ruskom stavu prema diplomatskim naporima koje podržava Amerika u cilju okončanja rata.
Zelenski je u ponedeljak najavljujući sastanak rekao da je saslušao detaljan izveštaj pregovaračkog tima o kontaktima sa američkom stranom i naložio da se finalizuje dokument o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.
Prema njegovim rečima, ukrajinska delegacija je definisala jasan akcioni plan za narednih 14 dana, koji uključuje pripremu dokumenata i pripremu za njihovo moguće potpisivanje a tekst "dostiže nivo koji će osigurati stratešku odbranu zemlje".
(Tanjug)
