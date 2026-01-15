VRANE KRENULE U LOV NA TRAMPA: Čovek naučio ptice da kradu MAGA kačkete
AMERIKANAC je šokirao svet kada je istrenirao vrane da napadaju pristalice Donalda Trampa i kradu njihove MAGA kape.
Amerikanac po imenu Dejv privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavio da je istrenirao lokalne vrane da skidaju crvene MAGA kape prolaznicima.
Snimci ovog neobičnog eksperimenta brzo su se proširili internetom i izazvali brojne reakcije, od zabave do zabrinutosti.
Dejv je na mreži Threads objasnio da je proces trajao nekoliko meseci i da se zasnivao na redovnom hranjenju vrana, najčešće kikirikijem i ostacima hrane.
Nakon što su se ptice navikle na mesto dolaska, postepeno su naučene da reaguju na određene kape.
On navodi da je sve započelo kao lični, simbolični gest, a ne kao pokušaj da se pokrene bilo kakav širi politički pokret.
Ipak, priča je otvorila i etička pitanja.
Dok jedni smatraju da je reč o neobičnom i satiričnom eksperimentu, drugi upozoravaju da uključivanje divljih životinja u ljudske poruke i sukobe može biti rizično, pre svega za same ptice.
Uprkos podeljenim mišljenjima, ovaj neobični slučaj pokazao je koliko internet može da iznedri kreativne i nesvakidašnje priče koje podstiču raspravu i razmenu različitih stavova.
(Alo)
BONUS VIDEO:
Posebna čast za Srbiju: Naša trobojka vijori se u Emiratima
Preporučujemo
TREBA NAM HITNO PVO Zelenski: Rusija priprema nove masovne napade na Ukrajinu
16. 01. 2026. u 21:22
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
16. 01. 2026. u 21:12
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)