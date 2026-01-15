Svet

VRANE KRENULE U LOV NA TRAMPA: Čovek naučio ptice da kradu MAGA kačkete

В.Н.

15. 01. 2026. u 23:02

AMERIKANAC je šokirao svet kada je istrenirao vrane da napadaju pristalice Donalda Trampa i kradu njihove MAGA kape.

Foto: N. Skenderija

Amerikanac po imenu Dejv privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavio da je istrenirao lokalne vrane da skidaju crvene MAGA kape prolaznicima.

Snimci ovog neobičnog eksperimenta brzo su se proširili internetom i izazvali brojne reakcije, od zabave do zabrinutosti.

Dejv je na mreži Threads objasnio da je proces trajao nekoliko meseci i da se zasnivao na redovnom hranjenju vrana, najčešće kikirikijem i ostacima hrane.

Nakon što su se ptice navikle na mesto dolaska, postepeno su naučene da reaguju na određene kape.

On navodi da je sve započelo kao lični, simbolični gest, a ne kao pokušaj da se pokrene bilo kakav širi politički pokret.

Ipak, priča je otvorila i etička pitanja.

Dok jedni smatraju da je reč o neobičnom i satiričnom eksperimentu, drugi upozoravaju da uključivanje divljih životinja u ljudske poruke i sukobe može biti rizično, pre svega za same ptice.

Uprkos podeljenim mišljenjima, ovaj neobični slučaj pokazao je koliko internet može da iznedri kreativne i nesvakidašnje priče koje podstiču raspravu i razmenu različitih stavova.

(Alo)

