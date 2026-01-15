VRHOVNI SUD NEMAČKE: Ukrajina kriva za sabotažu Severnog toka

NEMAČKI savezni sud proglasio je Ukrajinu krivom za eksplozije u Severnom toku i odbio je da pusti iz pritvora ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, osumnjičenog za sabotažu, odbacivši njegov zahtev za imunitet.

Foto Tanjug/AP/Uli Deck

-Eksplozije gasovoda "sa visokim stepenom verovatnoće" dogodile su se "po nalogu strane države"... U dokumentu se dalje jasno navodi da sud misli na Ukrajinu, piše Der Spiegel.

Foto Tanjug/AP/Uli Deck

Po prvi put, nemački sud je javno komentarisao navodnu pozadinu napada na pomenuti cevovod, navodi medij.

-Eksplozije na gasovodima su vrlo verovatno izazvane u ime strane države, naveo je Savezni sud pravde (BGH) u presudi od 10. decembra, koja je danas objavljena.

Kasnije u dokumentu postaje jasno da sud misli na Ukrajinu, a presuda predstavlja odgovor na žalbu na pritvor koju je podnela odbrana Serhija K, bivšeg pripadnika specijalne jedinice ukrajinske vojske, koji se nalazi u pritvoru u Nemačkoj nakon što je prošle godine uhapšen u Italiji, piše nemački list.

Sud sa sedištem u Karlsrueu, sada je presudio da mora ostati u pritvoru.

Advokati odbrane u svojoj žalbi na nalog za pomenuti pritvor naveli da je "napad bio deo rata između Ukrajine i Rusije".

-Cevovodi Severnog toka napadnuti su u međunarodnim vodama i predstavljaju legitimnu vojnu metu kojom Rusija finansira svoj agresivni rat, tvrdili su oni.

Savezni sud pravde je u svojoj presudi uskratio imunitet Serhiju K, sa obrazloženjem da cevovodi nisu bili legitimna vojna meta, jer su prvenstveno služili u civilne svrhe.

Štaviše, sud je zaključio da je napad bio obaveštajna operacija i ističe se da je "suverenitet Nemačke bio pogođen ovim činom", jer se cevovodi Severnog toka završavaju u Nemačkoj i bili su namenjeni snabdevanju te zemlje gasom.

(RVvoenkor/Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"