VRHOVNI SUD NEMAČKE: Ukrajina kriva za sabotažu Severnog toka
NEMAČKI savezni sud proglasio je Ukrajinu krivom za eksplozije u Severnom toku i odbio je da pusti iz pritvora ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, osumnjičenog za sabotažu, odbacivši njegov zahtev za imunitet.
-Eksplozije gasovoda "sa visokim stepenom verovatnoće" dogodile su se "po nalogu strane države"... U dokumentu se dalje jasno navodi da sud misli na Ukrajinu, piše Der Spiegel.
Po prvi put, nemački sud je javno komentarisao navodnu pozadinu napada na pomenuti cevovod, navodi medij.
-Eksplozije na gasovodima su vrlo verovatno izazvane u ime strane države, naveo je Savezni sud pravde (BGH) u presudi od 10. decembra, koja je danas objavljena.
Kasnije u dokumentu postaje jasno da sud misli na Ukrajinu, a presuda predstavlja odgovor na žalbu na pritvor koju je podnela odbrana Serhija K, bivšeg pripadnika specijalne jedinice ukrajinske vojske, koji se nalazi u pritvoru u Nemačkoj nakon što je prošle godine uhapšen u Italiji, piše nemački list.
Sud sa sedištem u Karlsrueu, sada je presudio da mora ostati u pritvoru.
Advokati odbrane u svojoj žalbi na nalog za pomenuti pritvor naveli da je "napad bio deo rata između Ukrajine i Rusije".
-Cevovodi Severnog toka napadnuti su u međunarodnim vodama i predstavljaju legitimnu vojnu metu kojom Rusija finansira svoj agresivni rat, tvrdili su oni.
Savezni sud pravde je u svojoj presudi uskratio imunitet Serhiju K, sa obrazloženjem da cevovodi nisu bili legitimna vojna meta, jer su prvenstveno služili u civilne svrhe.
Štaviše, sud je zaključio da je napad bio obaveštajna operacija i ističe se da je "suverenitet Nemačke bio pogođen ovim činom", jer se cevovodi Severnog toka završavaju u Nemačkoj i bili su namenjeni snabdevanju te zemlje gasom.
(RVvoenkor/Tanjug)
