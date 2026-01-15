SMEŠNI POKUŠAJI SE PROTIV RUSIJE: Pokušavaju da kazne Moskvu zbog upotrebe „orešnika“ u Ukrajini
POKUŠAJI Saveta Evrope da „kazni“ Rusiju nakon napada raketom „orešnik“ na ciljeve u blizini Lavova osuđeni su na neuspeh i ismevanje, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
-Želim ponovo da naglasim – pokušaji, kako oni tamo kažu, da kazne Rusiju ili šta bi još da nam urade... Da nas stave u ćošak? Osuđeni su na neuspeh i, moram da dodam, na ismevanje, rekla je ona tokom brifinga.
Kako je Zaharova primetila, konjukturni demarši protivnika u Strazburu neće ništa promeniti, a s obzirom na odluku Rusije da prekine članstvo u Savetu Evrope, komentarisanje takvih izmišljotina sa pravne tačke gledišta je besmisleno.
-Savet Evrope bezuslovno podržava kriminalni kijevski režim i izražava solidarnost sa njim. U svom rešavanju ukrajinskog sukoba, ova organizacija, koju kontrolišu neprijateljske zemlje, pokazuje zapanjujuću domišljatost i gnusne dvostruke standarde, naglasila je ona.
Prethodno, francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da Evropa mora u kratkoročnoj perspektivi da nabavi oružj poput ruskog "orešnika".
Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage upotrebile hipersonične rakete „Orešnik“ u okviru masovnog udara na kritične objekte u Ukrajini, kao odgovor na napad na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina. U ponedeljak je precizirano da je u tom napadu onesposobljen Lavovski državni avio-remontni zavod.
Kako je navedeno, udar sistema „Orešnik“ pogodio je proizvodne pogone, skladišta bespilotnih letelica i infrastrukturu aerodroma tog preduzeća.
(sputnikportal.rs)
