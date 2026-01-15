AMERIKA PORUČILA: Mirno rešenje sukoba u Ukrajini bliže nego ikada
MIRNO rešavanje ukrajinskog sukoba bliže je nego ikada ranije, izjavio je stalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država pri NATO-u Metju Vitaker.
On je upotrebio alegoriju iz američkog fudbala, istakavši da je „poslednji jard“ u ovom sportu najteži, aludirajući na to da će završna faza pregovora o Ukrajini zahtevati veliki napor.
-Ovaj sukob mora da se okonča. Bliži smo nego ikada, rekao je Vitaker govoreći na događaju u organizaciji Predsedničke fondacije Ronalda Regana u Kaliforniji.
Dan ranije, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov saopštio je da je Rusija otvorena za pregovore o ukrajinskom rešenju, pod uslovom da oni budu ozbiljni.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
OVO RUSKO ORUŽJE NAM HITNO TREBA Makron: Evropa mora što pre da ga nabavi (VIDEO)
15. 01. 2026. u 16:38
TEŠKA SITUACIJA U KIJEVU: Zelenski uvodi vanredno stanje u Ukrajini
14. 01. 2026. u 21:11
MRAČAN PRORAČUN IZ KIJEVA: Ukrajinska PVO obara tek 36% ruskih raketa u 2026. godini
14. 01. 2026. u 20:45
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)