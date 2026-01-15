Svet

AMERIKA PORUČILA: Mirno rešenje sukoba u Ukrajini bliže nego ikada

Предраг Стојковић
15. 01. 2026. u 17:33

MIRNO rešavanje ukrajinskog sukoba bliže je nego ikada ranije, izjavio je stalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država pri NATO-u Metju Vitaker.

Foto: Profimedia

On je upotrebio alegoriju iz američkog fudbala, istakavši da je „poslednji jard“ u ovom sportu najteži, aludirajući na to da će završna faza pregovora o Ukrajini zahtevati veliki napor.

-Ovaj sukob mora da se okonča. Bliži smo nego ikada, rekao je Vitaker govoreći na događaju u organizaciji Predsedničke fondacije Ronalda Regana u Kaliforniji.

Dan ranije, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov saopštio je da je Rusija otvorena za pregovore o ukrajinskom rešenju, pod uslovom da oni budu ozbiljni.

(sputnikportal.rs)

Tenis
Fudbal
