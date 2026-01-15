POGLEDAJTE – KAKO SU AMERIKANCI ZAPLENILI TANKER: Venecuela ostala bez još jednog broda (VIDEO)
ORUŽANE snage Sjedinjenih Američkih Država zaplenile su šesti po redu tanker koji je prevozio naftu iz Venecuele, javlja agencija Rojters.
Pozivajući se na dvojicu neimenovanih američkih zvaničnika, agencija navodi da je operacija izvedena u Karipskom moru, dok ime zaplenjenog broda nije saopšteno.
Portparol Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je u ponedeljak da će administracija u Vašingtonu nastaviti da zaplenjuje sve tankere koji napuštaju Venecuelu bez odobrenja američkih vlasti.
Predsednik SAD Donald Tramp je 3. januara objavio početak vojne operacije u Karakasu, tokom koje su američke snage zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu. Oni su 5. januara izvedeni pred federalni sud Južnog okruga države Njujork, gde su optuženi za umešanost u trgovinu narkoticima. Maduro i njegova supruga negirali su krivicu.
Funkciju šefa države u Venecueli trenutno obavlja Delsi Rodriges, koja je u vreme Madurove vlasti bila izvršna potpredsednica. Donald Tramp tvrdi da će privremenu upravu nad Venecuelom preuzeti Sjedinjene Američke Države.
