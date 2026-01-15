POGLEDAJTE – KAKO SU AMERIKANCI ZAPLENILI TANKER: Venecuela ostala bez još jednog broda (VIDEO)

ORUŽANE snage Sjedinjenih Američkih Država zaplenile su šesti po redu tanker koji je prevozio naftu iz Venecuele, javlja agencija Rojters.

Foto: Printskrin X/@RT_com

Pozivajući se na dvojicu neimenovanih američkih zvaničnika, agencija navodi da je operacija izvedena u Karipskom moru, dok ime zaplenjenog broda nije saopšteno.

Portparol Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je u ponedeljak da će administracija u Vašingtonu nastaviti da zaplenjuje sve tankere koji napuštaju Venecuelu bez odobrenja američkih vlasti.

Predsednik SAD Donald Tramp je 3. januara objavio početak vojne operacije u Karakasu, tokom koje su američke snage zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu. Oni su 5. januara izvedeni pred federalni sud Južnog okruga države Njujork, gde su optuženi za umešanost u trgovinu narkoticima. Maduro i njegova supruga negirali su krivicu.

Funkciju šefa države u Venecueli trenutno obavlja Delsi Rodriges, koja je u vreme Madurove vlasti bila izvršna potpredsednica. Donald Tramp tvrdi da će privremenu upravu nad Venecuelom preuzeti Sjedinjene Američke Države.

(sputnikportal.rs)

