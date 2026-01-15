Svet

POGLEDAJTE – KAKO SU AMERIKANCI ZAPLENILI TANKER: Venecuela ostala bez još jednog broda (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 01. 2026. u 17:22

ORUŽANE snage Sjedinjenih Američkih Država zaplenile su šesti po redu tanker koji je prevozio naftu iz Venecuele, javlja agencija Rojters.

ПОГЛЕДАЈТЕ – КАКО СУ АМЕРИКАНЦИ ЗАПЛЕНИЛИ ТАНКЕР: Венецуела остала без још једног брода (ВИДЕО)

Foto: Printskrin X/@RT_com

Pozivajući se na dvojicu neimenovanih američkih zvaničnika, agencija navodi da je operacija izvedena u Karipskom moru, dok ime zaplenjenog broda nije saopšteno.

Portparol Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je u ponedeljak da će administracija u Vašingtonu nastaviti da zaplenjuje sve tankere koji napuštaju Venecuelu bez odobrenja američkih vlasti.

Predsednik SAD Donald Tramp je 3. januara objavio početak vojne operacije u Karakasu, tokom koje su američke snage zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu. Oni su 5. januara izvedeni pred federalni sud Južnog okruga države Njujork, gde su optuženi za umešanost u trgovinu narkoticima. Maduro i njegova supruga negirali su krivicu.

Funkciju šefa države u Venecueli trenutno obavlja Delsi Rodriges, koja je u vreme Madurove vlasti bila izvršna potpredsednica. Donald Tramp tvrdi da će privremenu upravu nad Venecuelom preuzeti Sjedinjene Američke Države.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RASTUŽIO MNOGE: Dino Bešlić podelio uspomenu sa ocem (FOTO)

RASTUŽIO MNOGE: Dino Bešlić podelio uspomenu sa ocem (FOTO)