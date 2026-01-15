Svet

UDARI NA ENERGETIKU I LUKE: Ruski napadi pogodili ključne objekte u Harkovu i Černomorsku u Ukrajini

15. 01. 2026. u 16:22

RUSKE snage izvele su danas napade na ključne objekte u Ukrajini, uključujući energetski objekat u Harkovu i lučku infrastrukturu u Černomorsku.

Foto printskein Iks/Black Diamond

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov, saopštio je na Telegramu da je uništen "veliki" energetski objekat u drugom po veličini ukrajinskom gradu, preneo je Rojters.

Nije precizirao tačan tip objekta, ali je naveo da ekipe za hitne slučajeve rade non-stop na terenu.

Istovremeno, ruska balistička raketa pogodila je lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti, u gradu Černomorsku, rekao je zamenik premijera Oleksij Kuleba.

U napadu je povređena jedna osoba, oštećena tri kontejnera i došlo je do curenja nafte.

Kuleba je dodao da je pogođeno pristanište s kojeg se brod pod malteškom zastavom spremao za isplovljavanje.

(Tanjug)

