"SITUACIJA NA MEĐUNARODNOJ SCENI SVE GORA": Putin se obratio iz Kremlja

SITUACIJA na međunarodnoj sceni se sve više pogoršava, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin u Kremlju tokom ceremonije primanja akreditiva od 34 ambasadora, uključujući i iz neprijateljskih zemalja.

Foto: Tanjug

Prema njegovim rečima, jedan od ključnih faktora razvoja čovečanstva je međunarodna saradnja.

- Mir ne nastupa sam, on se gradi, i to svakog dana. Aktuelnost toga je očigledna, posebno kada situacija na međunarodnoj areni sve više degradira. Čini mi se da to niko ne može da ospori - izjavio je Putin.

Danas stabilnost i bezbednost zavise od sposobnosti država da sarađuju, objasnio je on.

- Traženje kompromisa se sve češće zamenjuje jednostranim akcijama onih koji sa pozicije sile smatraju da mogu da naređuju - istakao je Putin.

Razumni izlaz je u tome da se svi članovi međunarodne zajednice doslednije pridržavaju međunarodnih normi, poručio je ruski predsenik.

Desetine zemalja širom sveta trenutno pate od haosa i bezakonja, nemaju resurse kako bi mogle da se zauzmu za sebe, ocenio je ruski lider.

- Bezbednost mora biti sveobuhvatna – ne može postojati za jedne na račun drugih - rekao je Putin i podsetio da je Rusija više puta predlagala izgradnju nove evropske bezbednosne arhitekture.

Osim toga, on je dodao da je Moskva uvek otvorena za izgradnju ravnopravnih odnosa sa svim partnerima.

- Predložili smo rešenja koja bi mogla da zadovolje sve. Verujem da se možemo vratiti na te predloge - naglasio je.

Ruski lider je dodao da je upravo nepoštovanje legitimnih interesa Rusije dovelo do ukrajinske krize.

- Dijalog i kontakti nisu našom krivicom svedeni na minimum - naveo je on, istaknuvši da bi želeo da veruje da će se situacija promeniti.

Osim toga, on je podsetio da se Rusija ovek odnosila prema državama Latinske Amerike uvek odnosila sa poštovanjem.

U događaju učestvuju šefovi diplomatskih misija Slovačke, Slovenije, Francuske, Somalije, a pored toga prisustvuju i predstavnici Avganistana, Kube, Šri Lanke, Perua, Saudijske Arabije i drugi.

Među ambasadorima stranih država su, između ostalih, i ambasadori 11 neprijateljskih država, kao što su Francuska, Norveška i Švedska.

(Sputnjik)

