TURSKI AVIONI NA GRANICI SA RUSIJOM: Ankara naredila raspoređivanje letelica u Estoniju i Rumuniju samo sa jednim ciljem
TURSKA planira da rasporedi borbene avione u Estoniji i Rumuniji, kao deo pojačanih misija vazdušne policije članica NATO, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane.
Kako je saopšteno, Turska planira da sprovede četvoromesečno raspoređivanje u Estoniji između avgusta i novembra ove godine, nakon čega sledi još jedna rotacija u Rumuniji od decembra 2026. godine, do marta 2027. godine, prenosi Rojters.
Ministarstvo je saopštilo da je Turska značajno doprinela NATO operacijama vazdušne policije, čije je cilj zaštita savezničkog vazdušnog prostora u mirnom okruženju.
Planirana raspoređivanja dolaze u trenutku kada NATO pojačava protivvazdušnu odbranu nakon ponovljenih, kako je ranije saopšteno, ruskih kršenja savezničkog vazdušnog prostora.
(Tanjug, Reuters)
