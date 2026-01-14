AMERIKA SUSPENDOVALA VIZE CRNOGORCIMA, ALBANCIMA, MAKEDONCIMA... Ovo je kompletan spisak svih 75 zemalja
STEJT department obustavlja obradu imigracionih viza za 75 zemalja u nastojanju da se obračuna sa podnosiocima zahteva za koje se smatra da bi mogli postati javni teret.
Stejt department obustavlja obradu imigracionih viza za 75 zemalja u nastojanju da se obračuna sa podnosiocima zahteva za koje se smatra da bi mogli postati javni teret.
Memorandum Stejt departmenta nalaže konzularnim službenicima da odbiju vize prema važećem zakonu dok odeljenje ponovo procenjuje postupke provere i provere - te zemlje uključuju Somaliju, Rusiju, Avganistan, Brazil, Iran, Irak, Egipat, Nigeriju, Tajland, Jemen i druge.
Pauza će početi 21. januara i trajaće na neodređeno vreme dok odeljenje ne sprovede ponovnu procenu obrade viza.
U novembru 2025. godine, telegram Stejt departmenta poslat na predstavništva širom sveta naložio je konzularnim službenicima da sprovode nova sveobuhvatna pravila provere prema takozvanoj odredbi o „javnom teretu“ zakona o imigraciji.
Uputstvo nalaže konzularnim službenicima da odbiju vize podnosiocima zahteva za koje se smatra da će verovatno zavisiti od javnih davanja, uzimajući u obzir širok spektar faktora, uključujući zdravlje, starost, znanje engleskog jezika, finansije, pa čak i potencijalnu potrebu za dugoročnom medicinskom negom.
Stariji ili gojazni podnosioci zahteva mogu biti odbijeni, zajedno sa onima koji su ranije koristili državnu novčanu pomoć ili institucionalizaciju.
Stejt department će iskoristiti svoja dugogodišnja ovlašćenja da smatra nepodobnim potencijalne imigrante koji bi postali javni teret za Sjedinjene Države i iskoristili velikodušnost američkog naroda - rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot u saopštenju.
Imigracija iz ovih 75 zemalja biće obustavljena dok Stejt department ponovo procenjuje procedure obrade imigracije kako bi sprečio ulazak stranih državljana koji bi koristili socijalnu pomoć i javna davanja.
Kompletan spisak zemalja
Kompletna lista zemalja obuhvata: Avganistan, Albaniju, Alžir, Antigvu i Barbudu, Jermeniju, Azerbejdžan, Bahame, Bangladeš, Barbados, Belorusiju, Belize, Butan, Bosnu, Brazil, Burmu, Kambodžu, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Kolumbiju, Obalu Slonovače, Kubu, Demokratsku Republiku Kongo, Dominiku, Egipat, Eritreju, Etiopiju, Fidži, Gambiju, Gruziju, Ganu, Grenadu, Gvatemalu, Gvineju, Haiti, Iran, Irak, Jamajku, Jordan, Kazahstan, Kosovo*, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Liberiju, Libiju, Makedoniju, Moldaviju, Mongoliju, Crnu Goru, Maroko, Nepal, Nikaragvu, Nigeriju, Pakistan, Republiku Kongo, Rusiju, Ruandu, Sveti Kits i Nevis, Svetu Luciju, Sveti Vinsent i Grenadini, Senegal, Sijera Leone, Somaliju, Južni Sudan, Sudan, Siriju, Tanzaniju, Tajland, Togo, Tunis, Ugandu, Urugvaj, Uzbekistan i Jemen.
Preporučujemo
FRANSUSKA VOJSKA POTVRDILA: Učestvujemo u evropskoj vojnoj misiji na Grenlandu
14. 01. 2026. u 21:50
BUNDESVER KREĆE NA GRENLAND? Nemački mediji: Još ove nedelje šalju prve vojnike
14. 01. 2026. u 21:45
DUNI VETRE PREKO JETRE: Kaja Kalas predlaže da počnemo da se "ubijamo" od alkohola
14. 01. 2026. u 21:31
ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK OKO GRENLANDA! Pomeren iz Bele kuće, trajao 50 minuta, a o jednoj fotografiji svi govore (FOTO)
ZVANIČNI sastanak na visokom nivou oko Grenlanda, na kojem su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, završen je nakon 50 minuta.
14. 01. 2026. u 18:36
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
BALKANCI O ŽIVOTU U EVROPI: Pustiće te da crkneš - ti njega ugostiš gozbom, on misli da si seljačina
MNOGI sanjaju o životu u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, zamišljajući mir, red i bolji standard. Ipak, iskustva naših ljudi koji su se preselili otkrivaju da život u zapadnoj Evropi često nosi neočekivane izazove koji mogu šokirati one koji su navikli na balkansku spontanost i toplinu.
13. 01. 2026. u 10:22
Komentari (0)