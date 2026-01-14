AMERIKANCI UKIDAJU IZDAVANJE VIZA ZA 75 ZEMALJA: Evo ko je na spisku
AMERIČKI Stejt department obustavlja izdavanje viza za građane 75 zemalja kao deo pooštrene provere podnosilaca zahteva, objavio je „Foks njuz“, pozivajući se na memorandum američkog Ministarstva.
Prema dokumentu, u koji je list imao uvid, konzularnim službenicima je naloženo da privremeno odbiju vize na osnovu važećeg zakonodavstva dok se ne završi pregled procedura provere i selekcije podnosilaca zahteva.
Spisak zemalja pogođenih suspenzijom uključuje Somaliju, Rusiju, Avganistan, Brazil, Iran, Irak, Egipat, Nigeriju, Tajland, Jemen i nekoliko drugih, napominje „Foks njuz“.
Ova odluka stupa na snagu 21. januara i ostaje na snazi na neodređeno vreme.
