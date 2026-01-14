Svet

AMERIKANCI UKIDAJU IZDAVANJE VIZA ZA 75 ZEMALJA: Evo ko je na spisku

14. 01. 2026. u 15:53

AMERIČKI Stejt department obustavlja izdavanje viza za građane 75 zemalja kao deo pooštrene provere podnosilaca zahteva, objavio je „Foks njuz“, pozivajući se na memorandum američkog Ministarstva.

Foto: Profimedia

Prema dokumentu, u koji je list imao uvid, konzularnim službenicima je naloženo da privremeno odbiju vize na osnovu važećeg zakonodavstva dok se ne završi pregled procedura provere i selekcije podnosilaca zahteva.

Spisak zemalja pogođenih suspenzijom uključuje Somaliju, Rusiju, Avganistan, Brazil, Iran, Irak, Egipat, Nigeriju, Tajland, Jemen i nekoliko drugih, napominje „Foks njuz“.

Ova odluka stupa na snagu 21. januara i ostaje na snazi na neodređeno vreme.

