NETBLOCKS: Nestanak interneta u Iranu ušao u peti dan

PREMA podacima organizacije za sajber bezbednost NetBlocks, nestanak interneta u Iranu ušao je u peti dan.

Prema NetBlocks-u, "fiksni internet, mobilni podaci i pozivi su onemogućeni, dok su i druga sredstva komunikacije sve više meta", prenosi CNN.

U četvrtak, 8. januara mrežna povezanost u Iranu pala je na oko jedan odsto uobičajenog saobraćaja, što se smatra nestankom interneta, kada su vlasti pooštrile mere protiv antivladinih demonstranata.

Obustava komunikacija širom zemlje otežava procenu šta se dešava na terenu.

Protesti su počeli u Teheranu 28. decembra prošle godine, zbog pada vrednosti iranske valute i ekonomskih teškoća u zemlji a od tada su se proširili na više od 100 gradova i mesta širom svih iranskih provincija.

Najmanje 648 demonstranata ubijeno je na protestima, dok je hiljade povređeno, saopštila je danas grupa za ljudska prava u Iranju (IHRNGO) sa sedištem u Norveškoj.

