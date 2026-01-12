OVO JE RAZLOG PADA VENECUELE Američki mediji: Ovi ključni sistemi odbrane nisu bili povezani (VIDEO)

RUSKI sistemi protivvazdušne odbrane isporučeni Venecueli nisu bili čak ni povezani sa radarima kada su američki helikopteri započeli invaziju. Stoga je venecuelanski vazdušni prostor bio ranjiv na napade.

Ovo je izvestio Njujork tajms, pozivajući se na američke zvaničnike.

Kako je navedeno u članku, Venecuela je objavila kupovinu raketnih sistema S-300 i Buk od Rusije, ali ih nije održavala i koristila. Prema rečima bivših zvaničnika i analitičara, venecuelanski protivvazdušni sistemi su bili u suštini isključeni kada su američke snage napale glavni grad Karakas i možda su godinama bili van upotrebe.

Analiza fotografija, video zapisa i satelitskih snimaka otkrila je da su neke komponente protivvazdušne odbrane bile u skladištu i nisu bile operativne u vreme napada.

Stoga, uprkos mesecima upozorenja, Venecuela nije bila spremna za američku invaziju.

Nesposobnost venecuelanske vojske i korupcija u vladi verovatno su odigrali značajnu ulogu u uspehu SAD, smatra publikacija.

Prema publikaciji, preusmeravanje ruskih instruktora i tehničkih stručnjaka u Ukrajinu, koji su trebali da pomognu Venecueli u održavanju njenih sistema protivvazdušne odbrane, takođe je moglo da odigra ulogu.

U jesen je Maduro objavio da je Venecuela stavila svoje trupe i protivvazdušnu odbranu u stanje borbene pripravnosti kao odgovor na rastuću pretnju od SAD.

Nakon zauzimanja, američki ministar rata Pit Hegset izjavio je da ruski sistemi protivvazdušne odbrane „nisu se baš dobro pokazali“ tokom napada na Venecuelu.

