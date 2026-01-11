RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je njihova vojska preuzela kontrolu nad selom Belogorje u ukrajinskoj Zaporoškoj oblasti.

Foto: Profimedia, Telegram/Rybar

''Jedinice Dnjeparske grupe snaga oslobodile su selo Belogorje u Zaporoškoj oblasti, nakon aktivnih i odlučnih dejstava'', prenosi Interfaks.

Kako se navodi, izvršeni su udari na jedinice brdsko-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane u područjima naselja Orehov, Kirovo, Jurkovka u Zaporoškoj oblasti i Sadovo u Hersonskoj oblasti.

''Uništeno je do 75 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno vozilo pešadije, 21 vozilo, artiljerijsko oruđe, višecevni raketni sistem i dva skladišta municije'', navodi se u saopštenju Ministarstva.

(Tanjug, Interfaks)

BONUS VIDEO: