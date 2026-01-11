Svet

NASTAVLJA SE RUSKA OFANZIVA: Vojska preuzela kontrolu nad selom Belogorje u ukrajinskoj Zaporoškoj oblasti

В.Н.

11. 01. 2026. u 16:08

RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je njihova vojska preuzela kontrolu nad selom Belogorje u ukrajinskoj Zaporoškoj oblasti.

НАСТАВЉА СЕ РУСКА ОФАНЗИВА: Војска преузела контролу над селом Белогорје у украјинској Запорошкој области

Foto: Profimedia, Telegram/Rybar

''Jedinice Dnjeparske grupe snaga oslobodile su selo Belogorje u Zaporoškoj oblasti, nakon aktivnih i odlučnih dejstava'', prenosi Interfaks.

Kako se navodi, izvršeni su udari na jedinice brdsko-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane u područjima naselja Orehov, Kirovo, Jurkovka u Zaporoškoj oblasti i Sadovo u Hersonskoj oblasti.

''Uništeno je do 75 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno vozilo pešadije, 21 vozilo, artiljerijsko oruđe, višecevni raketni sistem i dva skladišta municije'', navodi se u saopštenju Ministarstva.

(Tanjug, Interfaks)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

11 14

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUČE SU DOBILI SINA PRVENCA: Ko je misteriozna Teodora, supruga Alekse Avramovića?

JUČE SU DOBILI SINA PRVENCA: Ko je misteriozna Teodora, supruga Alekse Avramovića?