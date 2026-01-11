NASTAVLJA SE RUSKA OFANZIVA: Vojska preuzela kontrolu nad selom Belogorje u ukrajinskoj Zaporoškoj oblasti
RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je njihova vojska preuzela kontrolu nad selom Belogorje u ukrajinskoj Zaporoškoj oblasti.
''Jedinice Dnjeparske grupe snaga oslobodile su selo Belogorje u Zaporoškoj oblasti, nakon aktivnih i odlučnih dejstava'', prenosi Interfaks.
Kako se navodi, izvršeni su udari na jedinice brdsko-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane u područjima naselja Orehov, Kirovo, Jurkovka u Zaporoškoj oblasti i Sadovo u Hersonskoj oblasti.
''Uništeno je do 75 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno vozilo pešadije, 21 vozilo, artiljerijsko oruđe, višecevni raketni sistem i dva skladišta municije'', navodi se u saopštenju Ministarstva.
(Tanjug, Interfaks)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
KAKO DA VRATIMO KOSOVO I METOHIJU? Šešelj otkrio šta sledi
11. 01. 2026. u 18:55
NAJNOVIJE OGLAŠAVANjE ZELENSKOG: Nakon ruskih udara energetska situacija i dalje teška
11. 01. 2026. u 11:46
MOSKVA SLAVI: Rusija "pije šampanjac", Evropa i SAD u sukobu
11. 01. 2026. u 17:40
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)