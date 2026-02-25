KRENULI NA IRAN KAD... Fekalije “potopile” najmoćniji američki nosač: Problemi na USS DŽerald Ford tokom raspoređivanja (VIDEO)

AMERIČKI supernosač aviona USS Džerald Ford ponovo je u centru pažnje, ali ne zbog borbenih operacija već zbog ozbiljnih tehničkih problema koji su kulminirali izlivanjem fekalija tokom njegovog raspoređivanja.

Snimci od 24. februara prikazuju fekalne vode kako se razlivaju kroz unutrašnje prostore broda, nakon dugotrajnog niza problema sa začepljenim cevima i zastojima u kanalizacionom sistemu. Prema višegodišnjim izveštajima, uska cevovodna mreža broda često je bila blokirana, što je izazivalo kvarove širom plovila. Situacija se, navodno, dodatno pogoršala u januaru, dok je nosač bio raspoređen na Karibima u okviru operacija podrške napadu na Venecuelu i otmici njenog predsednika Nikolasa Madura.

USS Džerald Ford dobio je naređenje da sa većim delom svoje udarne grupe uplovi u karipske vode krajem oktobra. Fotografije koje je američko Ministarstvo rata objavilo krajem novembra potvrdile su da je vazdušno krilo nosača započelo letačke operacije u regionu. Sredinom decembra brod je premešten bliže Venecueli, a nakon završetka operacija krajem februara upućen je u istočni Mediteran radi podrške širem američkom vojnom gomilanju protiv Irana.

Paralelno sa tim operativnim zadacima, problemi sa sanitarnim sistemom su se gomilali. Većina od više od 600 toaleta na brodu navodno je povremeno postajala neupotrebljiva, zbog čega su mornari čekali i do 45 minuta kako bi koristili sanitarne čvorove. Prema pisanju lista Navy Times, tokom raspoređivanja 2025. godine brod je u proseku beležio jedan poziv za održavanje vezan za kanalizaciju dnevno.

Interni zapisi ukazuju na stotine sitnih kvarova u kratkim periodima. Jedan izveštaj beleži čak 205 kvarova u samo četiri dana tokom 2025. godine. Od 2023. nosač je više desetina puta morao da traži spoljnu tehničku pomoć kako bi sistem ostao funkcionalan. U pojedinim slučajevima korišćeno je specijalizovano ispiranje kiselinom radi uklanjanja naslaga u cevima, a takav postupak košta oko 400.000 dolara po primeni i može se sprovesti isključivo u luci, ne i na otvorenom moru.

Produženo raspoređivanje, zajedno sa konstantnim tehničkim intervencijama, prema dostupnim navodima negativno je uticalo na moral posade. Zvaničnici američke mornarice ističu da problemi sa toaletima i izlivanjem fekalija nisu ugrozili sposobnost broda da izvršava zadatke, ali priznaju da predstavljaju ozbiljan problem za uslove života na plovilu, piše Volstrit Žurnal.

Problemi USS Džerald Forda nisu ograničeni samo na kanalizacioni sistem. Tokom godina prijavljeni su kvarovi liftova za oružje, elektromagnetnih katapulta, sistema za upravljanje otpadom i radarskih senzora. Projekat vladinog nadzora u jednom izveštaju naveo je program kao primer kako ne treba graditi brod, uz ocenu da su radari pokazali takve nedostatke da je odlučeno da će budući brodovi klase Džerald Ford zahtevati potpuno novi senzorski paket.

Brod je sa zakašnjenjem ušao u službu. Još 8. aprila 2017. godine “Džerald Ford” je porinut, a 31. maja je isporučen mornarici. Međutim, tokom plovidbe brzo su se pokvarili ležajevi osovina propelera. U roku od mesec dana brod je popravljen, a zatim, 2018. godine, tokom testiranja na moru pojavili su se kvarovi u pogonskom mehanizmu.

Godinu dana kasnije, ponovo je završio u brodogradilištu zbog kvarova u pogonskom mehanizmu. Naravno, novi brodovi se često susreću sa “dečjim bolestima”, ali izgleda da “Forda” prati i maler. Nakon toga, ratni brod je vraćen u bazu. Kako navode američke vojno-pomorske snage, postoje poteškoće u pretvaranju energije generisane nuklearnim reaktorima u rotaciji propelera. Prvo operativno raspoređivanje započeo je tek u oktobru 2022, više od pet godina kasnije.

Dodatne poteškoće odnosile su se na integraciju lovca pete generacije F-35C sa elektromagnetnim katapultnim sistemom broda. Zbog kašnjenja, mornaričko vazduhoplovstvo SAD dugo je ostalo oslonjeno isključivo na lovce F-18 četvrte generacije. U međuvremenu je Kina uspela da integriše svoj lovac pete generacije J-35 sa elektromagnetnim katapultnim sistemom na supernosaču Fudžijan pre nego što su Sjedinjene Države završile sličnu integraciju, uprkos višegodišnjoj tehnološkoj prednosti.

Inače, zbog brojnih kvarova, njegov ukupan trošak je značajno porastao. Sa cenom većom od 17,5 milijardi dolara, USS Džerald Ford je najskuplji ratni brod ikada izgrađen, a njegova dužina palube premašuje prethodnike klase Nimitz. Brzina ovog nosača aviona veća je od 30 čvorova (56 kilometara na čas). Autonomija plovidbe je neograničena, samo je potrebno jednom u tri meseca da se obezbede prehrambeni proizvodi za potrebe vojske.

Serija tehničkih problema na najskupljem američkom nosaču aviona ponovo otvara pitanje složenosti novih sistema, troškova razvoja i stvarne operativne pouzdanosti platformi koje bi trebalo da predstavljaju vrhunac pomorske moći Sjedinjenih Država.

