KRAJNJI ROK JE APRIL: Ukrajina bi mogla da bankrotira zbog spora sa Mađarskom
POGORŠANjE odnosa između Ukrajine i Mađarske moglo bi dovesti do nedostatka sredstava za finansiranje ukrajinskih oružanih snaga i bankrota zemlje već u aprilu, prenosi mađarski magazin „Mandiner“.
Prema njihovim navodima, odnos javnog duga prema BDP-u dostigao je 99% u 2025. godini, što bi moglo negativno uticati na spremnost kreditora da finansiraju Ukrajinu. U tekstu se navodi da je situacija dodatno pogoršana nakon zahlađenja odnosa dve zemlje, do kojeg je došlo pošto je Kijev odbio da dozvoli tranzit nafte kroz naftovod „Družba“.
Kao odgovor, Budimpešta je blokirala odluku Evropske unije o dodeli „vojnog zajma“ Kijevu u iznosu od 90 milijardi evra, koji je povezan sa programom finansiranja MMF-a vrednim 8 milijardi evra.
Ogromni troškovi rata
Magazin ističe da u uslovima opšte mobilizacije više od trećine budžeta Ukrajine odlazi na finansiranje vojske. Istovremeno, vlada mora da ulaže u vojno-industrijski kompleks, isplaćuje penzije i plate, kao i da održava bolnice i škole.
Zbog brzog pražnjenja državne kase, izdvajanje sredstava za druge sektore deluje kao nemoguć zadatak, što bi moglo ukazivati da su resursi Kijeva na izmaku.
April kao kritičan rok
Budžet Ukrajine već nekoliko godina beleži rekordan deficit, a i sam Kijev priznaje da je sve teže obezbediti finansije.
Ukrajinski mediji i stručnjaci navode april kao krajnji rok za dobijanje finansijske pomoći od partnera.
Trenutno se rashodi u više oblasti finansiraju preraspodelom sredstava planiranih za kasniji period u godini. U međuvremenu, zapadni partneri i MMF pozivaju ukrajinsku vladu da pronađe nove izvore finansiranja.
