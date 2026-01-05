BLISKI ISTOK PRED DETONACIJOM Tramp pojačava pretnje Iranu: Spremni smo za akciju, biće teško pogođeni

SJEDINjENE Američke Države mogle bi se u veoma kratkom roku u potpunosti okrenuti protiv Irana, dok se protesti u Islamskoj Republici produžavaju, a retorika Vašingtona i Tel Aviva poprima sve direktnije i agresivnije oblike.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Najnovije upozorenje uputio je lično predsednik Donald Tramp 5. januara, poručivši da će Iran biti „veoma teško pogođen“ ukoliko tokom demonstracija nastavi da dolazi do pogibija demonstranata.

Govoreći novinarima u avionu Air Force One, Tramp je naglasio da američka administracija „veoma pažljivo prati situaciju“ i da Sjedinjene Države neće ostati pasivne ako iranske vlasti, kako je rekao, ponovo pribegnu nasilju nad sopstvenim stanovništvom. Prema podacima organizacija za ljudska prava, u protestima koji su ušli u drugu nedelju poginulo je najmanje 20 ljudi, uključujući i pripadnika snaga bezbednosti, a demonstracije su izbile nakon daljeg pogoršanja ekonomskih uslova u zemlji.

Trump threatens Iran once again:



If they start killing people like they’re having in the past, they’re going to get hit very hard by the U.S.



We’re watching very closely. pic.twitter.com/i6YT6TP9Dm — Clash Report (@clashreport) January 5, 2026

Ovo je već drugo Trampovo direktno upozorenje Teheranu od početka protesta. U prvim danima nemira američki predsednik je izjavio da su SAD „spremne za akciju“, otvoreno zapretivši intervencijom ukoliko Islamska Republika bude koristila vatreno oružje protiv demonstranata. Razlika u odnosu na prethodne izjave ogleda se u tonu i poruci: dok je ranije ostavljao prostor za diplomatski manevar, sada se nagoveštava spremnost na ozbiljnu eskalaciju.

These protests in Iran are significant, get defectors and the regime soon falls.



Watching very closely. pic.twitter.com/d6jBlWvKNS — Open Source Intel (@Osint613) January 5, 2026

Dodatni pritisak dolazi iz Izraela. Samo dan pre Trampove izjave, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je poručio da se Izrael „poistovećuje sa borbom iranskog naroda“. U obraćanju na početku sednice vlade rekao je da izraelska politika stoji uz težnje Iranaca za „slobodom, pravom i pravdom“, dodavši da je moguće da je došao trenutak kada iranski narod preuzima svoju sudbinu u sopstvene ruke. Teheran je ove reči protumačio kao otvoreno mešanje u unutrašnje poslove i pokušaj podrivanja nacionalnog jedinstva.

Odnosi SAD, Izraela i Irana već su duboko narušeni nakon dvanaestodnevnog rata u junu, tokom kojeg je Izrael, uz direktnu podršku Sjedinjenih Država, izveo napade na iranska nuklearna postrojenja. Iako je tada kao glavni cilj predstavljena obustava nuklearnog programa, sukob je ostavio otvoreno pitanje narednih koraka i dugoročnih namera Vašingtona i Tel Aviva.

AP Photo/Vahid Salemi

U tom kontekstu, Iranska revolucionarna garda je 4. januara započela novu rundu vežbi raketnih i protivvazdušnih snaga, jasno signalizujući spremnost na odbranu od eventualnih udara. Već narednog dana iranske vlasti su optužile Izrael da pokušava da iskoristi proteste kako bi destabilizovao zemlju. Portparol ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei upozorio je da se „cionistički režim“ služi svakom prilikom da poseje razdor, optuživši i izraelsko i američko rukovodstvo za podsticanje nasilja.

Eskalacija protiv Irana, međutim, nije počela sa protestima. Nedeljama unazad vodi se koordinisana medijska kampanja fokusirana na iranski raketni program, koji se sve češće predstavlja kao glavni bezbednosni problem regiona. Nakon sastanka sa Netanjahuom prošlog meseca, Tramp je otvoreno izjavio da će podržati novi izraelski napad ukoliko Iran nastavi sa razvojem raketa, ali je tada još uvek tvrdio da ne razmatra rušenje režima.

Najnovije izjave i ton američkih poruka ukazuju da se taj stav promenio. Medijska slika se takođe prilagodila novoj fazi pritiska, sa sve više tekstova koji Iran prikazuju kao državu u panici i režim na ivici kolapsa. Njujork tajms je 4. januara objavio da je Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana održao hitan noćni sastanak kako bi razmotrio kako da obuzda proteste uz manje nasilja i kako da se pripremi za potencijalne američke i izraelske udare.

Prema navodima tri iranska zvaničnika, koje je list citirao, Islamska Republika se nalazi u „režimu preživljavanja“, suočena istovremeno sa unutrašnjim nemirima i spoljnim pritiscima. Samo dan kasnije, Tajms je otišao korak dalje, tvrdeći da postoji „plan B“ prema kojem bi vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, zajedno sa najužim krugom porodice i saradnika, mogao da pobegne u Rusiju ukoliko režim padne. Ove tvrdnje Teheran nije potvrdio, ali njihovo plasiranje dodatno pojačava utisak koordinisanog psihološkog pritiska.

U Vašingtonu, deo političkog establišmenta otvoreno pokazuje entuzijazam zbog eskalacije. Republikanski senator Lindzi Grejam, jedan od Trampovih najbližih saveznika, pojavio se 5. januara na FOX News-u sa kapom u bojama iranske zastave iz vremena dinastije Pahlavi, sa sloganom „Učinimo Iran ponovo velikim“, šaljući jasnu poruku o podršci promeni vlasti u Teheranu.

Former Israeli Prime Minister Naftali Bennett set a 12-hour countdown starting at 8:30 AM Israeli time today:



“Tick Tock, tonight.

The correction begins.” pic.twitter.com/BLxbH6s13p — Open Source Intel (@Osint613) January 5, 2026

Sve ukazuje na to da se SAD i Izrael pripremaju za novu fazu sukoba sa Iranom, u kojoj bi Vašington imao znatno aktivniju ulogu nego ranije. Dok je u junskom ratu fokus bio na nuklearnoj infrastrukturi, naredna faza bi se mogla usmeriti na uništavanje raketnih kapaciteta Irana i otvorenu podršku opozicionim strukturama.

Ipak, to ne mora nužno značiti potpunu demontažu iranske države. Model koji se sve češće pominje podrazumeva uklanjanje onoga što se označava kao „radikalni elementi“ unutar sistema, pre svega vrhovnog vođe, uz očekivanje da bi „umerenije“ strukture mogle preuzeti vlast bez potpunog urušavanja zemlje. Primer ovakvog pristupa već se vidi u Venecueli, gde su Sjedinjene Države zarobile predsednika Nikolasa Madura, a zatim započele pregovore sa ostatkom državnog aparata.

Ako se taj model pokuša primeniti na Iran, region Bliskog istoka mogao bi se suočiti sa najopasnijom eskalacijom u poslednjim decenijama, sa posledicama koje bi daleko prevazišle granice same Islamske Republike.

oruzjeonline.com

