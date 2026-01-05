NI PATRIOT NE POMAŽE PROTIV OVOG RUSKOG ORUŽJA Američki mediji: Iskander-M postaje centralno rusko oružje savremenog rata (VIDEO)

AMERIČKI vojni analitički časopis The National Interest objavio je tekst u kojem balističku raketu Iskander-M otvoreno označava kao jedno od najmoćnijih oružja u savremenom ruskom arsenalu.

Foto printskrin Jutjub/Militari

Iako na prvi pogled deluje kao još jedan u nizu članaka o ruskom naoružanju, pažljivije čitanje otkriva mnogo dublju poruku: Vašington je, makar indirektno, prinuđen da prizna da se suočava sa sistemom koji ne samo da probija zapadnu protivvazdušnu odbranu, već je projektovan upravo da je učini neefikasnom.

Iskander-M se u tekstu ne opisuje kao izolovano oružje ili taktička novina, već kao centralni element šire ruske strategije iscrpljivanja. Autor naglašava da je Moskva dugo držala deo svojih najsnažnijih kapaciteta u rezervi, a da je njihovo sve intenzivnije korišćenje jasan signal da Rusija smatra da se rat približava fazi odlučivanja, makar sa stanovišta sopstvenih strateških ciljeva.

ORUŽJE KOJE JE DIZAJNIRANO DA PORAZI ZAPADNU PVO

Za razliku od uobičajenih narativa u zapadnim medijima, gde se neuspeh sistema Patriot često objašnjava „nedostatkom municije“, „lošim raspoređivanjem“ ili „ljudskim faktorom“, National Interest ide korak dalje. U tekstu se implicitno priznaje ono što vojni stručnjaci odavno tvrde: Iskander-M nije probio Patriot slučajno, već je konstruisan upravo sa ciljem da obesmisli takve PVO sisteme.

Kvazibalistička putanja, sposobnost manevrisanja u završnoj fazi leta, korišćenje lažnih meta i ometača, kao i izuzetno kratko vreme reakcije za branioce, čine Iskander-M izuzetno teškim ciljem čak i za najmodernije zapadne sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. Drugim rečima, ovo nije trka u kojoj Zapad kasni jedan korak, već situacija u kojoj se suočava sa konceptualno drugačijim pristupom.

Foto printskrin oruzjeonline.com

PSIHOLOŠKI I POLITIČKI EFEKAT RAKETE

Posebno značajan deo teksta odnosi se na političko-psihološku dimenziju Iskandera. Autor ističe da se njegova upotreba ne može posmatrati isključivo kroz broj uništenih ciljeva. Svako lansiranje šalje poruku da Rusija ne troši „poslednja sredstva“, već koristi serijsko oružje koje može da proizvodi i koristi dugoročno.

Time se Zapadu jasno stavlja do znanja da strategija iscrpljivanja nije jednosmerna. Dok NATO zemlje pokušavaju da balansiraju između političkih ograničenja, industrijskih kapaciteta i unutrašnjih pritisaka, Moskva demonstrira sposobnost da vodi rat visokog intenziteta bez dramatičnih promena u svom vojnom ritmu.

MOST IZMEĐU KONVENCIONALNOG I NUKLEARNOG ODVRAĆANjA

Jedan od najosetljivijih, ali i najvažnijih aspekata Iskandera-M jeste njegova dvostruka namena. Reč je o sistemu koji može nositi i konvencionalne i nuklearne bojeve glave. To ne znači da se nuklearna opcija koristi, ali znači da Zapad nikada ne može biti potpuno siguran kakav je karakter svakog pojedinačnog lansiranja.

Ova neizvesnost ima snažan odvraćajući efekat. Ona ograničava slobodu planiranja, usporava donošenje odluka i uvodi stalni strateški pritisak. U tom smislu, Iskander-M predstavlja most između klasičnog konvencionalnog ratovanja i šireg koncepta strateškog odvraćanja, bez potrebe za otvorenom nuklearnom eskalacijom.

TEHNOLOŠKI ZAOSTATAK ZAPADNIH PVO SISTEMA

U tekstu se takođe jasno nazire da Sjedinjene Države sada reaguju, a ne iniciraju. Modernizacija sistema Patriot, o kojoj se sve češće govori u američkoj štampi, predstavlja pokušaj da se iskustva iz Ukrajine retroaktivno pretoče u nova rešenja. Međutim, autor upozorava da će takav proces biti izuzetno skup, dugotrajan i neizvestan.

Drugim rečima, Iskander-M je već operativan, dok se Zapad tek priprema da odgovori. To stvara vremenski jaz koji se ne može brzo zatvoriti, čak ni uz značajna finansijska ulaganja.

Foto printsrkin Iks@distant_earth83

ORUŽJE RATA ISCRPLjIVANjA, NE SIMBOLIKE

Za razliku od pojedinih zapadnih sistema koji se koriste selektivno i u ograničenim količinama, Iskander-M se u tekstu opisuje kao sredstvo dugoročnog rata. Njegova upotreba, zajedno sa dronovima Geranj-2, pokazuje da Rusija kombinuje relativno jeftina sredstva sa visoko sofisticiranim udarnim sistemima, stvarajući stalni pritisak na ukrajinsku odbranu.

Autor zaključuje da Iskander-M nije „oružje poslednjeg izbora“, već ključni alat u strategiji postepenog iscrpljivanja, čiji je cilj da se protivnik dovede u stanje trajne defanzive, bez mogućnosti da nametne sopstveni tempo rata.

ISKANDER-1000 DOMETA 1000 KM

Činjenica da jedan američki vojni časopis otvoreno naziva Iskander-M najmoćnijim ruskim oružjem nije puka retorička figura. To je signal da se u Vašingtonu sve teže ignoriše realnost na bojnom polju. Iskander-M nije samo raketa, već simbol promene ravnoteže snaga, oružje koje briše granicu između taktike i strategije i nameće nova pravila igre u savremenom ratu.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"