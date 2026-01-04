"TRAMPOV TIM JE SUROV" Medvedev objasnio zašto je Amerika izvršila agresiju na Venecuelu

SVRGAVANjE predsednika Venecuele Nikolasa Madura od strane Sjedinjenih Američkih Država nema nikakve veze sa nbarkoticima, već sa naftom, izjavio je zamenik predsedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

- Tim (predsednika SAD Donalda) Trampa je surov i ciničan u promovisanju interesa svoje zemlje. Madurovo svrgavanje nije imalo nikakve veze sa narkoticima, već isključivo sa naftom i oni to otvoreno priznaju. Lex fortissimum (vladavina najjačeg) očigledno je jači od običnog pravosuđa, ali da li mogu da upravljaju Venecuelom na daljinu je veliko pitanje - napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp izjavio da će Vašington preuzeti privremenu kontrolu nad Venecuelom nakon hapšenja Nikolasa Madura.

Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Hil Pinto je 3. januara saopštio da su Sjedinjene Američke Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu. On je dejstva Vašingtona nazvao vojnom agresijom. U Venecueli je proglašeno vanredno stanje. Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je izvođenje napada na ovu zemlju. Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni su i odvedeni u SAD.

