"JENKIJI, IDITE KUĆI!" Protest ispred Generalnog konzulata SAD; Zgradu obezbeđuju jake snage policije

U NEDELjU se ispred Generalnog konzulata SAD u Amsterdamu okupilo nekoliko stotina ljudi.

Foto profimedie/tanjug/AP/prinskrin telegram

Zgradu konzulata obezbeđuju jake snage policije.

Demonstranti su došli do Generalnog konzulata SAD sa plakatima na kojima piše „Dalje ruke od Venecuele!“, „Ne možete se sakriti od međunarodne pravde!“ i „Latinska Amerika ne pripada Sjedinjenim Državama“.

Okupljeni uzvikuju „Pustite ga! (Madura)“ i „Jenkiji, idite kući!“

Policija je okružila zgradu diplomatske misije i sprečava demonstrante da se približe kapijama. Protest se odvija mirno.