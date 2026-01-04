DŽEFRI SAKS O GAŽENJU MEĐUNARODNOG PRAVA: Kako će se Evropa osećati kada SAD napadnu Grenland?

SAD namerno pokušavaju da ponište svaki privid ili delić međunarodnog prava, smatra ekonomista Džefri Saks.

Foto: Profimedia

- Ne znam kako će se Evropa osećati kada Sjedinjene Države napadnu Grenland, ali nemojte se iznenaditi kada se to desi. Tramp je to najavljivao, najavljivao je to iznova i iznova, i veoma je verovatno da će se to dogoditi. Jednog dana, Tramp će reći „Imamo nacionalnu vanrednu situaciju“ i, Grenland će biti okupiran. A onda će verovatno Evropa reći: „O, hvala vam. Hvala vam, SAD. Moglo je biti i gore.“ Tako stvari stoje trenutno. Principi? Kome su potrebni? - pitao je Saks kod Glena Dizena.

🚨Jeffrey Sachs: The US is deliberately out to rip up any semblance or shred of international law.

I don't know how Europe will feel when the, when the United States, invades Greenland.

But, don't be surprised when it happens.

Trump has announced it, he has announced it again and… pic.twitter.com/4X8k5JCJ2e — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) January 3, 2026

Podsećamo, predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silvija Flores, koje su američke snage zarobile juče u agresiji na tu zemlju, nalaze se u Metropolitanskom pritvorskom centru u Bruklinu, gde čekaju pojavljivanje pred sudom. Vrhovni sud Venecuele naložio da potpredsedica Delsi Rodriges preuzme dužnost predsednika.

Kina: SAD odmah da oslobode Madura

Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da bi Sjedinjene Američke Države trebalo odmah da oslobode venecuelanskog lidera Nikolasa Madura i njegovu suprugu, te da se situacija u Venecueli reši putem dijaloga i pregovora.

Ministarstvo je u saopštenju objavljenom na svom sajtu navelo da SAD takođe treba da obezbede ličnu bezbednost Madura i njegove supruge, ističući da je njihova deportacija predstavljala kršenje međunarodnog prava i normi.