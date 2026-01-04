Svet

DŽEFRI SAKS O GAŽENJU MEĐUNARODNOG PRAVA: Kako će se Evropa osećati kada SAD napadnu Grenland?

Novosti online

04. 01. 2026. u 15:25

SAD namerno pokušavaju da ponište svaki privid ili delić međunarodnog prava, smatra ekonomista Džefri Saks.

ЏЕФРИ САКС О ГАЖЕЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА: Како ће се Европа осећати када САД нападну Гренланд?

Foto: Profimedia

- Ne znam kako će se Evropa osećati kada Sjedinjene Države napadnu Grenland, ali nemojte se iznenaditi kada se to desi. Tramp je to najavljivao, najavljivao je to iznova i iznova, i veoma je verovatno da će se to dogoditi. Jednog dana, Tramp će reći „Imamo nacionalnu vanrednu situaciju“ i, Grenland će biti okupiran. A onda će verovatno Evropa reći: „O, hvala vam. Hvala vam, SAD. Moglo je biti i gore.“ Tako stvari stoje trenutno. Principi? Kome su potrebni? - pitao je Saks kod Glena Dizena.

Podsećamo, predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silvija Flores, koje su američke snage zarobile juče u agresiji na tu zemlju, nalaze se u Metropolitanskom pritvorskom centru u Bruklinu, gde čekaju pojavljivanje pred sudom. Vrhovni sud Venecuele naložio da potpredsedica Delsi Rodriges preuzme dužnost predsednika.

Kina: SAD odmah da oslobode Madura

Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da bi Sjedinjene Američke Države trebalo odmah da oslobode venecuelanskog lidera Nikolasa Madura i njegovu suprugu, te da se situacija u Venecueli reši putem dijaloga i pregovora.

Ministarstvo je u saopštenju objavljenom na svom sajtu navelo da SAD takođe treba da obezbede ličnu bezbednost Madura i njegove supruge, ističući da je njihova deportacija predstavljala kršenje međunarodnog prava i normi.

