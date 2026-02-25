JUVE SANJA ČUDO: (Ne)moguća misija u Torinu za "staru damu"
Posle poraza od 5:2 u Istanbulu, Juventus mora da napravi podvig za anale ako želi da eliminiše Galatasaraj i izbori prolaz u osminu finala Lige šampiona. Turski šampion je u prvom meču demonstrirao snagu, agresiju i kvalitet u završnici, pa u Torino stiže sa ogromnom prednošću i samopouzdanjem.
"Stara dama" je u Istanbulu prokockala dobru poziciju. Dva gola Teuna Kopmajnersa donela su preokret nakon što je Galata povela, ali je usledio potpuni raspad u drugom poluvremenu.
Isključenje Huana Kabala i ofanzivna rapsodija domaćih, predvođenih Noom Langom, pretvorili su veče u jedno od najtežih u novijoj evropskoj istoriji kluba.
Samo četiri tima su se ikada vratila posle poraza od tri ili više golova u prvom meču nokaut faze, statistika koja ne ide u prilog Juventusu.
Tim Lučana Spaletija ne blista ni u Seriji A. Porazi od Intera i Koma produbili su krizu, a učinak od 46 bodova najslabiji je u ovoj fazi sezone još od 2011. godine.
Ipak, povratak Bremera i Kalulua u defanzivu donosi bar tračak stabilnosti, mada će izostati nekoliko bekova, što dodatno komplikuje pripremu meča.
S druge strane, Galatasaraj ima tradiciju i samopouzdanje na svojoj strani. Kada je dobijao prvi meč sa tri ili više golova razlike, turski klub je uvek prolazio dalje.
Okan Buruk raspolaže ubitačnim napadačkim arsenalom, a povratak Viktora Osimena u startnu postavu trebalo bi da donese još veću pretnju po gol domaćih.
Iako su u Superligi doživeli kiks protiv Konjaspora, evropska izdanja ovog tima ulivaju strahopoštovanje.
Juventusu je potrebna rana dominacija i bar dva gola u prvom delu kako bi meč ušao u dramatičnu zonu.
Galatasaraj će, međutim, vrebati iz kontre i pokušati da iskoristi nervozu rivala. Ako gosti postignu jedan pogodak, zadatak domaćina postaje praktično nemoguć.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,77)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
25. 02. 2026. u 06:00
ATLETIKO TRAŽI ODGOVOR U MADRIDU: Briž dolazi po senzaciju posle spektakularnih 3:3!
24. 02. 2026. u 08:00
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Zbog ovoga je odložena fudbalska utakmica! (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske su takve da se ceo svet smeje.
24. 02. 2026. u 19:55
NBA ŠOK! Nikola Jokić opet povređen!
Najnovije vesti iz Denver nagetsa, NBA kluba za koji igra Nikola Jokić, nisu nimalo naivne a tiču se upravo srpskog asa.
24. 02. 2026. u 17:55
CELA BOSNA NA NOGAMA: Čuveni srpski fudbaler preuzima sarajevski klub?!
NIJE dugo trajao boravak bivšeg trenera Crvene zvezde, Slaviše Stojanovića na klupi sarajevskog Željezničara. Ipak, ovaj klub bi vrlo brzo mogao da pronađe njegovu zamenu.
24. 02. 2026. u 16:49
Komentari (0)