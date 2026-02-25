JUVE SANJA ČUDO: (Ne)moguća misija u Torinu za "staru damu"

Posle poraza od 5:2 u Istanbulu, Juventus mora da napravi podvig za anale ako želi da eliminiše Galatasaraj i izbori prolaz u osminu finala Lige šampiona. Turski šampion je u prvom meču demonstrirao snagu, agresiju i kvalitet u završnici, pa u Torino stiže sa ogromnom prednošću i samopouzdanjem.

FOTO: Tanjug/AP

"Stara dama" je u Istanbulu prokockala dobru poziciju. Dva gola Teuna Kopmajnersa donela su preokret nakon što je Galata povela, ali je usledio potpuni raspad u drugom poluvremenu.

Isključenje Huana Kabala i ofanzivna rapsodija domaćih, predvođenih Noom Langom, pretvorili su veče u jedno od najtežih u novijoj evropskoj istoriji kluba.

Samo četiri tima su se ikada vratila posle poraza od tri ili više golova u prvom meču nokaut faze, statistika koja ne ide u prilog Juventusu.

Tim Lučana Spaletija ne blista ni u Seriji A. Porazi od Intera i Koma produbili su krizu, a učinak od 46 bodova najslabiji je u ovoj fazi sezone još od 2011. godine.

Ipak, povratak Bremera i Kalulua u defanzivu donosi bar tračak stabilnosti, mada će izostati nekoliko bekova, što dodatno komplikuje pripremu meča.

S druge strane, Galatasaraj ima tradiciju i samopouzdanje na svojoj strani. Kada je dobijao prvi meč sa tri ili više golova razlike, turski klub je uvek prolazio dalje.

Okan Buruk raspolaže ubitačnim napadačkim arsenalom, a povratak Viktora Osimena u startnu postavu trebalo bi da donese još veću pretnju po gol domaćih.

Iako su u Superligi doživeli kiks protiv Konjaspora, evropska izdanja ovog tima ulivaju strahopoštovanje.

Juventusu je potrebna rana dominacija i bar dva gola u prvom delu kako bi meč ušao u dramatičnu zonu.

Galatasaraj će, međutim, vrebati iz kontre i pokušati da iskoristi nervozu rivala. Ako gosti postignu jedan pogodak, zadatak domaćina postaje praktično nemoguć.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć