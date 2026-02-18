TRAMP BLIZU ODLUKE DA POKRENE VELIKI RAT: Šanse su 90 posto, evo kada kreće operacija u Iranu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je mnogo bliže odluci da pokrene veliki rat na Bliskom istoku, operacijom u Iranu, i ona bi mogla da počne vrlo brzo, prenosi danas američki portal Aksios pozivajući se na izvor iz administracije SAD.

Foto: Profimedia

- Šef počinje da gubi strpljenje. Neki ljudi oko njega ga savetuju da ne kreće u rat sa Iranom, ali mislim da je verovatnoća vojne akcije u narednih nekoliko nedelja 90 odsto - rekao je izvor.

Drugi američki izvori rekli su za Aksios da će SAD za tu akciju biti potrebno više vremena. Izvori su naveli da bi američka vojna operacija u Iranu verovatno bila masovna, višenedeljna kampanja koja bi više ličila na pravi rat nego na prošlomesečnu preciznu operaciju SAD u Venecueli.

Aksios prenosi i da bi to verovatno biti zajednička američko-izraelska kampanja mnogo šireg obima, nego dvanaestodnevni rat koji su predvodili Izraelci prošlog juna, i kome su se SAD na kraju pridružile kako bi uništile iranska podzemna nuklearna postrojenja.

Prema rečima neimenovanih izraelskih zvaničnika, izraelska vlada, koja „zagovara maksimalistički scenario usmeren ka promeni režima u Iranu“, sprema se za rat u narednim danima.

Foto: Iks

U Ženevi je juče održana druga runda nuklearnih pregovora između SAD i Irana, uz posredovanje Omana.

Prema rečima iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, strane su postigle međusobno razumevanje o nekoliko pitanja koja bi mogla biti uključena u nacrt budućeg nuklearnog sporazuma.

Potpredsednik SAD Dž. D. Vens izjavio je da su pregovori dobro prošli po nekoliko aspekata, ali da Teheran još nije spreman da prihvati niz principijelnih stavova koje je iznela Bela kuća, navodi portal Aksios.

(Tanjug)