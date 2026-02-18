Svet

"ZA NJIH VIŠE NEMA MESTA ZA STOLOM" Sijarto sasuo Briselu istinu u lice - EU više nije globalni igrač

Марија Стевановић
Marija Stevanović

18. 02. 2026. u 13:00

EVROPSKA unija je prestala da bude globalni igrač i čak nije zastupljena za pregovaračkim stolom o ukrajinskom rešenju, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

- Položaj EU se značajno pogoršao — ona više nije globalni igrač ni u politici ni u ekonomiji. Evropska unija nije zastupljena za stolom pregovora o Ukrajini, iako je rat u Evropi. Za stolom su sada Amerikanci, Rusi, Ukrajinci, Arapi, a EU nema, što pokazuje izolaciju Brisela - rekao je ministar u intervjuu za televiziju Si-En-En Turk.

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov izjavio je da je nakon prvog dana trilateralnih pregovora u Ženevi sa SAD i Rusijom održao odvojeni sastanak sa predstavnicima SAD i evropskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, kojima je predstavio privremene rezultate razgovora.

Izvor Sputnjika ranije je naveo da će britanska delegacija u Ženevi pokušati da dobije informacije o rezultatima pregovora o Ukrajini. Pored toga, na marginama sastanka mogu se održati razgovori savetnika za nacionalnu bezbednost Francuske, Britanije, Nemačke i Italije.

Nova runda pregovora između Rusije, SAD i Ukrajine održana je juče i danas u Ženevi. 

