"UKRAJINI JE BOLJE..." Tramp traži od Ukrajine da "brzo" postigne dogovor sa Rusijom
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pojačao je pritisak na Ukrajinu da "brzo" postigne sporazum sa Rusijom uoči pregovora koje su Sjedinjene Države organizovale u Ženevi.
- Ukrajini je bolje da brzo dođe za pregovarački sto - rekao je Tramp novinarima u avionu "Air Force One" na putu za Vašington.
Tramp se zalaže za okončanje sukoba koji je počeo u februaru 2022. godine, ali dve prethodne runde pregovora uz posredovanje SAD u Abu Dabiju nisu donele napredak, ocenjuje Gardijan. Ž
Moskva je tokom razgovora insistirala na teritorijalnim i političkim ustupcima Ukrajine, koje je Kijev odbacio kao ravne kapitulaciji. Američku delegaciju u Ženevi predvodiće Trampov izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džared Kušner, dok će ruski tim predvoditi bivši ministar kulture Vladimir Medinski.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
DRAGAN RADOJČIN: Čudesni manastiri Srpske pravoslavne crkve | Nije samo naslov
Preporučujemo
ZELENSKI U NIKAD VEĆOJ PANICI: Rusija sprema masovni udar, izdato hitno naređenje vojsci
16. 02. 2026. u 16:35
ŽESTOKE PRETNjE MOSKVI IZ MINHENA: NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se usude da napadnu Baltik
NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se Moskva usudi da izvrši invaziju na baltičke države, upozorio je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna, odbacujući strahove da bi Moskva mogla brzo da osvoji teritoriju na istoku.
16. 02. 2026. u 15:44
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)