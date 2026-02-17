"UKRAJINI JE BOLJE..." Tramp traži od Ukrajine da "brzo" postigne dogovor sa Rusijom

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pojačao je pritisak na Ukrajinu da "brzo" postigne sporazum sa Rusijom uoči pregovora koje su Sjedinjene Države organizovale u Ženevi.

Foto: Tanjug/Mark Schiefelbein (STF)

- Ukrajini je bolje da brzo dođe za pregovarački sto - rekao je Tramp novinarima u avionu "Air Force One" na putu za Vašington.

Tramp se zalaže za okončanje sukoba koji je počeo u februaru 2022. godine, ali dve prethodne runde pregovora uz posredovanje SAD u Abu Dabiju nisu donele napredak, ocenjuje Gardijan. Ž

Moskva je tokom razgovora insistirala na teritorijalnim i političkim ustupcima Ukrajine, koje je Kijev odbacio kao ravne kapitulaciji. Američku delegaciju u Ženevi predvodiće Trampov izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džared Kušner, dok će ruski tim predvoditi bivši ministar kulture Vladimir Medinski.

(Tanjug)

