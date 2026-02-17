Svet

"UKRAJINI JE BOLJE..." Tramp traži od Ukrajine da "brzo" postigne dogovor sa Rusijom

Марија Стевановић
Marija Stevanović

17. 02. 2026. u 08:01

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pojačao je pritisak na Ukrajinu da "brzo" postigne sporazum sa Rusijom uoči pregovora koje su Sjedinjene Države organizovale u Ženevi.

УКРАЈИНИ ЈЕ БОЉЕ... Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

Foto: Tanjug/Mark Schiefelbein (STF)

- Ukrajini je bolje da brzo dođe za pregovarački sto - rekao je Tramp novinarima u avionu "Air Force One" na putu za Vašington.

Tramp se zalaže za okončanje sukoba koji je počeo u februaru 2022. godine, ali dve prethodne runde pregovora uz posredovanje SAD u Abu Dabiju nisu donele napredak, ocenjuje Gardijan. Ž

Moskva je tokom razgovora insistirala na teritorijalnim i političkim ustupcima Ukrajine, koje je Kijev odbacio kao ravne kapitulaciji. Američku delegaciju u Ženevi predvodiće Trampov izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džared Kušner, dok će ruski tim predvoditi bivši ministar kulture Vladimir Medinski.

(Tanjug)

