ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev nazvao je nemačkog kancelara Fridriha Merca demonom nakon njegovih obećanja da će transformisati Bundesver u najmoćniju vojsku na evropskom kontinentu.

Foto: Profimedia/Mikhail Tereshchenko/ilustracija

Ruski političar je podsetio nemačkog lidera da ovo nije 1933. godina.

- Demone, da nisi pobrkao vreme? Sada je 2026. godina, a ne 1933! - napisao je Medvedev na svom MAX kanalu.

Fridrih Merc, govoreći na konferenciji o bezbednosti u Minhenu, izjavio je da je potrebno stvoriti najjaču vojsku u Evropi.

Kako je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov primetio u intervjuu za RT, Fridrih Merc slabo razume istoriju i ponovo priprema Nemačku za rat.