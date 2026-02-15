MERC BI NOVI RAT! Medvedev postavio na mesto nemačkog kancelara: Demone, da nisi pobrkao vreme?
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev nazvao je nemačkog kancelara Fridriha Merca demonom nakon njegovih obećanja da će transformisati Bundesver u najmoćniju vojsku na evropskom kontinentu.
Ruski političar je podsetio nemačkog lidera da ovo nije 1933. godina.
- Demone, da nisi pobrkao vreme? Sada je 2026. godina, a ne 1933! - napisao je Medvedev na svom MAX kanalu.
Fridrih Merc, govoreći na konferenciji o bezbednosti u Minhenu, izjavio je da je potrebno stvoriti najjaču vojsku u Evropi.
Kako je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov primetio u intervjuu za RT, Fridrih Merc slabo razume istoriju i ponovo priprema Nemačku za rat.
