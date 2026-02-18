Svet

TRILATERALNI PREGOVORI U ŽENEVI ZAVRŠENI: Oglasio se Medinski

В.Н.

18. 02. 2026. u 11:31

PREGOVORI u Ženevi bili su teški, ali delotvorni, izjavio je specijalni izaslanik ruskog predsednika na pregovorima u Ženevi Vladimir Medinski nbakon završetka sastanka.

ТРИЛАТЕРАЛНИ ПРЕГОВОРИ У ЖЕНЕВИ ЗАВРШЕНИ: Огласио се Медински

Foto: Tanjug/Ukrainian National Security and Defense Council press office via AP

Prema njegovim rečima, nova runda razgovora biće održana u bliskoj budućnosti.

Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine u Ženevi trajali su oko dva sata. 

(Sputnjik)

