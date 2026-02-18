TRILATERALNI PREGOVORI U ŽENEVI ZAVRŠENI: Oglasio se Medinski
PREGOVORI u Ženevi bili su teški, ali delotvorni, izjavio je specijalni izaslanik ruskog predsednika na pregovorima u Ženevi Vladimir Medinski nbakon završetka sastanka.
Prema njegovim rečima, nova runda razgovora biće održana u bliskoj budućnosti.
Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine u Ženevi trajali su oko dva sata.
(Sputnjik)
