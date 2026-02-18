TRILATERALNI PREGOVORI U ŽENEVI ZAVRŠENI: Oglasio se Medinski

KADA je 24. februara počeo rat u Ukrajini, mnogi zapadni političari bili su iskreno šokirani. I to uprkos obaveštajnim upozorenjima, od kojih su se neka često nalazila na naslovnim stranama veb portala i novina, gde je veoma jasno navedeno da su svi potezi Rusije u to vreme ukazivali na to.