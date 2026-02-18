"ODLUKA SE STAVLJA NA SNAGU!" Zelenski uveo sankcije Lukašenku

VLADIMIR Zelenski potpisao je ukaz o uvođenju sankcija predsedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku.

Foto: Profimedia

„Stavlja se na snagu odluka Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine od 18. februara 2026. godine ‘O primeni personalnih specijalnih ekonomskih i drugih ograničenja’“, navodi se u tekstu ukaza objavljenog na sajtu kabineta Zelenskog.

U prilogu ukaza precizira se da se sankcije uvode protiv Lukašenka.

(Sputnjik)

