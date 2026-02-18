Svet

"ODLUKA SE STAVLJA NA SNAGU!" Zelenski uveo sankcije Lukašenku

В.Н.

18. 02. 2026. u 10:04

VLADIMIR Zelenski potpisao je ukaz o uvođenju sankcija predsedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku.

ОДЛУКА СЕ СТАВЉА НА СНАГУ! Зеленски увео санкције Лукашенку

Foto: Profimedia

„Stavlja se na snagu odluka Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine od 18. februara 2026. godine ‘O primeni personalnih specijalnih ekonomskih i drugih ograničenja’“, navodi se u tekstu ukaza objavljenog na sajtu kabineta Zelenskog.

U prilogu ukaza precizira se da se sankcije uvode protiv Lukašenka.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

DRAGAN RADOJČIN: Čudesni manastiri Srpske pravoslavne crkve | Nije samo naslov

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTORIJSKI TRENUTAK: Žuta horda debituje u nokaut fazu Lige šampiona, rival je prošlogodišnji finalista

ISTORIJSKI TRENUTAK: "Žuta horda" debituje u nokaut fazu Lige šampiona, rival je prošlogodišnji finalista