"ODLUKA SE STAVLJA NA SNAGU!" Zelenski uveo sankcije Lukašenku
VLADIMIR Zelenski potpisao je ukaz o uvođenju sankcija predsedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku.
„Stavlja se na snagu odluka Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine od 18. februara 2026. godine ‘O primeni personalnih specijalnih ekonomskih i drugih ograničenja’“, navodi se u tekstu ukaza objavljenog na sajtu kabineta Zelenskog.
U prilogu ukaza precizira se da se sankcije uvode protiv Lukašenka.
(Sputnjik)
DRAGAN RADOJČIN: Čudesni manastiri Srpske pravoslavne crkve | Nije samo naslov
