Politika

ŠEŠELJ IMA PREDLOG KOJI ĆE UZDRMATI SVE: Ko njih pita šta oni žele...

Novosti online

19. 02. 2026. u 18:00

SUDIJE i tužioci koji ne žele da rade bi odmah trebalo da dobiju otkaz, smatra predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: Printskrin Informer TV

- Ko njih pita šta oni žele, šta ne žele. Pa kako da imaju tolike plate 500 hiljada?! Kako? Po čemu? Po kom osnovu? Šta rade? Gde im je radni učinak? Ja bih im odmah prepolovio te plate - kazao je Šešelj za TV Studio B.

