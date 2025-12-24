PUTIN KRIV I ZA DEDA MRAZOVE IRVASE: I tragovi u snegu vode do Kremlja

U SNEGU Laponije ovih dana ostaju tragovi šapa, rastrgnuti irvasi i jedno poznato ime koje se, po ustaljenoj briselskoj navici, pojavi na kraju svake priče kao krivac – Vladimir Putin.

Kako piše Si-En-En, čiji su novinari ovom problemu posvetili ozbiljan prostor, uzgajivači irvasa na severu Finske suočavaju se sa pravom pošasti: vukovi gotovo svakodnevno kolju krda koja su decenijama bila simbol zvaničnog doma Deda Mraza. Kamere su bile na terenu, DNK uzorci uzimani, tragovi u snegu praćeni – sve kako dolikuje jednoj ozbiljnoj ekipi istraživačkih novinara.

🇷🇺🇫🇮 Finland complains that Russian wolves are hunting their reindeers.



"It's Putin. Russian soldiers hunt the wolves, but now they are hunting people in Ukraine."



And how is any of this our problem? Finland closed the border, maybe it should also maintain it. pic.twitter.com/uVNhLOhkwP — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) December 22, 2025

Prema teoriji koja se sada naveliko prepričava, ruski vukovi prelaze granicu, jer u Rusiji više nema ko da lovi - lovci su, navodno, mobilisani i negde su u Ukrajini. Dakle, tragovi krivice idu sve do Kremlja. Još se čeka da se oglasi baltička komšinica Kaja Kalas sa upozorenjem da su "irvasi sledeći na Putinovoj listi", uz poziv Deda Mrazu na dodatne mere i hitno slanje eksperata za borbu protiv hibridnih vukova.

CNN hits a new low — blaming Russia for wolves killing Christmas reindeer in Finland



Wolves with 'Russian DNA' are apparently invading Finland because Russian soldiers are no longer culling them, causing a mass die-off of reindeer



Putin is weaponizing wolves now pic.twitter.com/M2ghVcVubb — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) December 23, 2025

Finska u međuvremenu razmatra dozvole za odstrel vukova, iako su formalno ugrožena vrsta, dok naučnici dodaju DNK kao šlag na tortu: deo vukova ima "nepoznate markere", što se automatski čita kao - rusko poreklo. U Briselu se već, verovatno, proverava da li ti markeri podležu sankcijama.

Ako se trend nastavi, ostaje još da se uključi i Ursula fon der Lajen, sa paketom mera: zabrana kretanja preko granice i specijalni fond za "otpornost irvasa". I naravno, zamrzavanje staništa vukova.

