PUTIN KRIV I ZA DEDA MRAZOVE IRVASE: I tragovi u snegu vode do Kremlja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

24. 12. 2025. u 00:30

U SNEGU Laponije ovih dana ostaju tragovi šapa, rastrgnuti irvasi i jedno poznato ime koje se, po ustaljenoj briselskoj navici, pojavi na kraju svake priče kao krivac – Vladimir Putin.

ПУТИН КРИВ И ЗА ДЕДА МРАЗОВЕ ИРВАСЕ: И трагови у снегу воде до Кремља

Kako piše Si-En-En, čiji su novinari ovom problemu posvetili ozbiljan prostor, uzgajivači irvasa na severu Finske suočavaju se sa pravom pošasti: vukovi gotovo svakodnevno kolju krda koja su decenijama bila simbol zvaničnog doma Deda Mraza. Kamere su bile na terenu, DNK uzorci uzimani, tragovi u snegu praćeni – sve kako dolikuje jednoj ozbiljnoj ekipi istraživačkih novinara.

Prema teoriji koja se sada naveliko prepričava, ruski vukovi prelaze granicu, jer u Rusiji više nema ko da lovi - lovci su, navodno, mobilisani i negde su u Ukrajini. Dakle, tragovi krivice idu sve do Kremlja. Još se čeka da se oglasi baltička komšinica Kaja Kalas sa upozorenjem da su "irvasi sledeći na Putinovoj listi", uz poziv Deda Mrazu na dodatne mere i hitno slanje eksperata za borbu protiv hibridnih vukova.

Finska u međuvremenu razmatra dozvole za odstrel vukova, iako su formalno ugrožena vrsta, dok naučnici dodaju DNK kao šlag na tortu: deo vukova ima "nepoznate markere", što se automatski čita kao - rusko poreklo. U Briselu se već, verovatno, proverava da li ti markeri podležu sankcijama.

Ako se trend nastavi, ostaje još da se uključi i Ursula fon der Lajen, sa paketom mera: zabrana kretanja preko granice i specijalni fond za "otpornost irvasa". I naravno, zamrzavanje staništa vukova.

