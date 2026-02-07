ZELENSKI, MRTVI SU: Stravičan snimak i brutalna poruka, javio se Kadirov (VIDEO)

ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je snimak likvidacije ukrajinskih vojnika u Kostjantinjivki u Donjeckoj oblasti u Ukrajini na svom Telegram kanalu.

- U gradu Kostjantinjivka u (samoproglašenoj) Donjeckoj Narodnoj Republici, pripadnici 78. puka 'Sever-Ahmat' ruskog Ministarstva odbrane uspešno rade zajedno sa drugim ruskim jedinicama ... Naši borci kontrolišu teritoriju privatnog sektora... Na snimku se vidi jedna od ovih neutralisanih grupa bandita ukrajinskih oružanih snaga koju čini pet militanata - napisao je Kadirov.

On je dodao da je kretanje ukrajinskih vojnika zabeleženo tokom vazdušnog izviđanja od strane operatera jedinice bespilotnih letelica.

- Neprijatelj je pokušao da deluje prikriveno. Nije uspelo. Na kraju, posade dronova za borbu sa direktnim linijama su se pridružile eliminaciji neprijatelja. Naši jurišni dronovi 'Molnija', zajedno sa pukovskom artiljerijom, naneli su razorne udare na identifikovane ciljeve. Zahvaljujući brzom reagovanju i odličnoj koordinaciji naših jedinica, neprijatelj je pretrpeo nepopravljive gubitke u ljudstvu. Operacija je bila glatka i brza - napisao je čečenski lider u opisu snimka.

Podsetimo, Kadirov se u poslednje vreme suočava sa sve gorim zdravstvenim stanjem, a kako navode mediji, ruski predsednik Vladimir Putin već traži njegovu zamenu.

Kadirov pati od otkazivanja bubrega, a u januaru 2019. godine mu je dijagnostikovana pankreatična nekroza.

Izvor blizak Kremlju i vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija rekao je za ruski portal iStories da je situacija sa rukovodstvom Čečenije izuzetno ozbiljna i da Kremlj "radi" na rešenju. Drugi izvor blizak Kremlju kaže: "Dok god je Kadirov živ, ništa se neće desiti."

Kadirov, koji se otvoreno protivi mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine, rekao je da "sanja da zarobi (ukrajinskog predsednika) Volodimira Zelenskog u podrumu u Čečeniji". Takođe je istakao da će "Rusija pobediti u ratu" i da će "dokrajčiti đavole".

